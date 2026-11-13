Colau revela que regresó a la política por el desahucio de Maricarmen y la "respuesta masiva de la gente": "Me rompió el alma"

Los detalles La candidata de Frente Amplio ha señalado que estas "no son unas elecciones cualquiera" y ha destacado que lo ocurrido con Maricarmen, después de gran parte de su vida dedicada a la vivienda, le "marcó".

Ada Colau, candidata de Frente Amplio a la Presidencia en las elecciones generales del 29N, explicó en una entrevista con Jordi Wild por qué regresó a la política tras su retiro. El desahucio de Maricarmen fue un evento que la impactó profundamente, junto con la respuesta masiva de la gente diciendo "Basta ya". Aunque había rechazado otras propuestas, como ser ministra en el Gobierno de Sánchez, Colau decidió volver porque cree que puede ser útil en la actual situación de crisis de vivienda. Criticó al PSOE por su inacción en este tema, destacando la presión social como una oportunidad histórica para cambiar las leyes de especulación. Su objetivo es mejorar la vida de la mayoría trabajadora y combatir la desigualdad.

La candidata de Frente Amplio a la Presidencia en las elecciones generales del 29N, Ada Colau, ha explicado en su entrevista con Jordi Wild los motivos que hicieron que volviese a la primera línea tras retirarse de la política.

"Estamos en un contexto en el que estas no son unas elecciones cualquiera; ha ocurrido el desahucio de Maricarmen", algo que "marcó" a la exalcaldesa de Barcelona, al igual que ocurrió con "muchísima gente de este país".

"Nos partió el alma a mucha gente", ha expresado, al tiempo que ha recordado que ella ha dedicado gran parte de su vida a la lucha por la digna. Así, el desahucio de Maricarmen, unido a la "respuesta masiva de la gente" que dijo "Basta ya", fue lo que hizo que volviera.

Rechazó ser ministra con Sánchez

En este sentido, Colau ha señalado que desde que dejé de ser alcaldesa, había recibido varias propuestas para volver a la primera línea y las había rechazado. Incluso le "propusieron ser ministra en el Gobierno de Sánchez", pero dijo que no, porque defiende que es "bueno salir de la política". De hecho, al hacerlo, ha contado, recuperó su "vida", su "intimidad" y el tiempo con sus hijos.

De esta forma, la candidata de Frente Amplio tenía claro que "solo volvería si hubiera una situación en la que fuera útil", algo que cree que ocurre en el momento actual, con un Gobierno que "va tarde" en el tema de la vivienda.

Una vez se convocaron elecciones, muchos partidos que querían impulsar Frente Amplio le dijeron que ella "era una persona de consenso" y, por ello, se animó a dar el paso, destacando que ella en ningún momento ha cambiado su opinión sobre lo que considera esencial: que quiere hacer todo lo que pueda "para hacer efectivo el derecho a la vivienda y acabar con la especulación en este país". "Sobre la cuestión de fondo, no he cambiado", ha subrayado.

"Cuando veo que puedo ser útil en temas de vivienda, eso es más importante que lo que yo haya dicho hace un año, el que en la actualidad hay una movilización popular enorme que presiona", ha manifestado Colau, para quien "hay la oportunidad de presionar al PSOE", mientras que del PP y Vox no espera que cambien su posición al respecto.

Así, ha criticado que "el PSOE lleva muchos años diciendo que va a hacer cosas en vivienda y no las hace", pero ahora "la presión social que hay es una oportunidad histórica" para hacer que los socialistas tengan que "hacer leyes que puedan acabar con la especulación".

El objetivo de Colau es claro: "Mejorar la vida de la mayoría de la gente trabajadora", ya que, opina, "uno de los principales problemas que tenemos es la desigualdad".

Apuesta por una reforma fiscal

En lo referente a la economía, Colau ha criticado que la de "la gente no va bien", por lo que defiende que "lo lógico es hacer una reforma fiscal donde quien más tiene, pague más". En este punto, ha destacado el caso de Florentino Pérez: "Tiene 4.900 millones de euros, y si ahora está pagando 150, puede pagar 300", ha apuntado, a lo que ha añadido que ese dinero iría para "sanidad pública, educación pública, pensiones...".

La exalcaldesa de Barcelona también ha hablado sobre el rechazo de Podemos y de Rufián a formar parte de Frente Amplio, asegurando que ella quería que estuviesen todo. "Es lo que me decía la gente progresista de la calle, que había que unirse, y yo puse a disposición mi candidatura", ha aseverado, a lo que ha apostillado que ella no se ha postulado, sino que fueron a buscarla porque creían que era una "persona de consenso", pero ella dijo que "si había alguien con más consenso", ella se apartaba y se ponía "en otro sitio donde fuera más útil". "Yo he explicado cada paso que he ido dando con toda la transparencia", ha añadido.

Podemos "no quiso ni sentarse a hablar"

En este punto, Colau ha destacado que hubo "una formación que no quiso ni sentarse a hablar", en referencia a Podemos. Sin embargo, la política no ha querido entrar en polémicas al respecto, ya que tiene "claro" que su "adversario" es "la derecha y la extrema derecha", que, ha advertido, "va a privatizar e ir contra la mayoría de la clase trabajadora".

Así, ha insistido en que "hay mucha gente progresista que estaba pidiendo unión", por lo que le "sabe mal por ellos", aunque hizo "el máximo esfuerzo por que hubiera unidad". "Y no solo yo, sino 15 formaciones para que fuéramos todas juntas. Pero si una formación no quiere, no se la puede obligar. Cada uno que responda por sus decisiones", ha expresado.

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