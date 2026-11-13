Zapeando
Paco Jiménez explica por qué EEUU cree que China está detrás del posible divorcio del exCEO de Nvidia: "El marido de Alice consentía la relación"
"Hay un dato muy interesante, y es que a Alice y al CEO les presentó un empresario muy conocido que era su amigo, y a la vez marido de Alice", explica el colaborador de Zapeando.
Nvidia, una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, se tambalea después de que se haya hecho pública la relación extramatrimonial de su ya exCEO y dueño, Jensen Huang, con una supuesta espía china.
Paco Jiménez trae la última hora de este caso y explica que "no hay noticias de que la mujer haya presentado ninguna demanda de divorcio". No obstante, en caso de presentarla, Lori Huang, esposa del empresario, podría llevarse la mitad del patrimonio, que se calcula que equivaldría a unos 75.000 millones de dólares, ya que el colaborador de Zapeando detalla que "la pareja se casó en 1985, ocho años antes de la creación de Nvidia".
No obstante, el foco de la polémica es la posibilidad de que la inteligencia china estuviese detrás de Alice: "Hay un dato muy interesante, y es que a Alice y al CEO les presentó un empresario muy conocido que era su amigo, y a la vez marido de Alice".
"Ahora, 'The Wall Street Jorunal' afirma que consentía la relación de su pareja con el CEO de Nvidia", añade Paco Jiménez al respecto de esa relación.
"Los servicios secretos estadounidenses creen que podría ser que la agencia de inteligencia china reclutara a Alice por su cercanía con Jensen Huang", concluye Paco Jiménez en Zapeando.
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