Sánchez asegura que desconocía que Ábalos "consumía prostitución" y pone "la mano en el fuego" por Zapatero

Los detalles Las entrevistas concedidas a Jordi Wild son una rareza en líderes políticos por lo extensas. En el caso de Pedro Sánchez ronda las dos horas, así que ha podido repreguntarle varias veces por su relación con el exministro José Luis Ábalos, condenado por corrupción, por Santos Cerdán o por Koldo García.

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha dicho que desconocía que José Luis Ábalos consumía prostitución y ha negado que su exministro realizara comentarios machistas durante su célebre viaje en Peugeot recabando apoyos de la militancia socialista. "Conmigo delante, ningún comentario, ni una broma", ha asegurado en su entrevista con Jordi Wild.

Ningún indicio que le hiciera pensar en una doble vida del exministro de Transportes. "Yo no sabía que consumía prostitución. Tenía una cara B. Una doble vida", ha insistido. Tampoco lo sabía, según mantiene, cuando cinco años después lo destituyó como ministro. "No sabía nada", ha añadido.

Sí ha reconocido que el PSOE contrató a los abogados que pagaban a Leire Díez, aunque según Sánchez, el partido desconocía a qué se dedicaba la presunta fontanera. "El partido desconocía que el despacho de abogados contrató a Leire Díez (...) Nunca me he reunido con Leire Díez", ha insistido.

Una entrevista en la que también ha seguido con su defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. "Yo pongo la mano en el fuego por José Luis. Creo en su inocencia", ha sentenciado. "La pongo, creo en su inocencia, como creo también en el legado de un presidente que ha hecho grandes cosas por este país", ha defendido insistiendo en que en las conversaciones que ha mantenido con Zapatero, "nunca" le ha preguntado por Plus Ultra "ni por ninguna empresa", sino que han hablado de "políticas". "No lo hubiera permitido", ha apostillado.

De otro lado, Sánchez, que ha condenado ataques en los mitines de Vox, ha señalado que los insultos y la polarización en política es "asimétrica". "Yo no digo me gusta la fruta ni hijo de puta a una persona ni a un adversario político", ha afirmado el presidente, que ha englobado en "técnicas fascista" que se utilice "la deshumanización y simplificación" por parte de la oposición hacia su persona como forma de comunicación política.

En este sentido, Sánchez ha reivindicado que, en "esta coyuntura histórica", en un mundo con "injusticias sociales, y ante retos como la irrupción de la inteligencia artificial, la emergencia climática, el ascenso de la ultraderecha o la vivienda, es un momento de dar un paso "al frente" y no dejar la política. Asimismo, ha pedido la movilización el 29 de noviembre: "Hasta el Papa ha votado (...) Votar ahora mismo es importante, porque no nos estamos jugando solamente la alternancia, nos estamos jugando la involución", ha argumentado.

En cuanto a cómo define a sus rivales, de la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, ha dicho que es "activista" mientras que al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha calificado de "conservador" del siglo XX.

Por lo que se refiere al líder de Vox, Santiago Abascal, ha ironizado con que debería buscarse un sastre nuevo, "porque se pone unas chaquetas muy estrechas" y le ha recriminado que "no es bueno el vivir en el rencor y en la revancha permanente". "Me parece que este país se merece otros códigos, otras coordenadas más vinculadas con la esperanza. Que tenemos problemas, sin duda alguna, pero no se responden desde el odio y la revancha", ha remarcado.

Sánchez niega que estuviera de vacaciones en la crisis de Ceuta

También ha asegurado que a día de hoy sigue sin tener información que certifique que Marruecos estuvo detrás de la entrada masiva de más de 80.000 migrantes a Ceuta el 30 y 31 de julio, al tiempo que ha reivindicado que no se marchó de vacaciones sino que estuvo trabajando en otra "residencia oficial".

"Yo no tengo información para acusar a todo un gobierno de esto", ha defendido, al ser preguntado si sigue sin responsabilizar a Marruecos, subrayando que la frontera de Ceuta es "difícil de gestionar" y que en aquel momento se planteó un "dilema". "Nos liamos a tiros", ha dicho, subrayando que había muchos menores entre quienes intentaban entrar, muchos de ellos "chavales desarmados", " o tratamos de absorber a todos esos chavales para que posteriormente se puedan ir".

En cuanto a la gestión por parte del Gobierno de esta crisis y la suya en particular, ha defendido que al día siguiente del inicio de la avalancha, él mismo dio "la cara" y viajó a la ciudad autónoma, antes de trasladarse a Lanzarote con su familia, y en los días siguientes siempre hubo la presencia de algún ministro.

"Yo no estaba de vacaciones, estaba trabajando", ha recalcado, admitiendo eso sí que estaba con su familia "en otra residencia oficial del Gobierno", en este caso La Mareta y no el Palacio de la Moncloa. "Estaba trabajando 'full time' en resolver la crisis de Ceuta", ha insistido.

Sánchez ha esgrimido que "un presidente del Gobierno está 24-7, 365 días al año y no tiene un código postal, da igual donde estés, estás trabajando todo el día" y también ha querido dejar claro que para el Gobierno los ceutíes tienen los mismos derechos y la misma protección que quienes "viven dentro de la M-30" en Madrid.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido