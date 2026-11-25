Los detalles El candidato del PP asegura que durante el mandato de Colau como alcaldesa veía "okupas que hacían lo que les parecía y perroflautas".

El candidato del PP por Barcelona, Xavier García Albiol, ha solicitado el voto para el 29N con el objetivo de impulsar una ley antiokupación que desaloje a los okupas en 48 horas. Durante el cara a cara en laSexta con Ada Colau, Albiol destacó que en las elecciones se enfrentan dos modelos: el de Alberto Núñez Feijóo, con expertos y experiencia, y el de Pedro Sánchez, con Colau como vicepresidenta. Criticó el enfoque de Colau en vivienda, acusándola de favorecer la okupación y el desorden en Barcelona, y advirtió que esto es lo que está en juego el 29N.

El candidato del PP por Barcelona, Xavier García Albiol, ha pedido el voto para el 29N para crear una ley antiokupación que "eche a los okupas en 48 horas".

Al término del cara a cara de laSexta contra la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, el 'popular' ha aprovechado su minuto de oro para avisar "todos los españoles de que el domingo nos jugamos dos modelos: el de Alberto Núñez Feijóo, rodeado de personas expertas, con conocimiento y experiencia; (...) y el que representa Pedro Sánchez, con la señora Colau de vicepresidenta primera".

Según ha afirmado Albiol, el "curriculum" de Colau es "el de expropiar como solución a un problema tan grave como es el de la vivienda".

En este sentido, ha asegurado que "no quiero para España lo que vi en la Barcelona de la señora Colau". "Vi que los okupas hacían lo que les parecía, los perroflautas y aquellos que se dedican a saltarse las leyes. Es lo que nos jugamos el 29N", ha sentenciado.

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