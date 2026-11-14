Lanzan piedras y petardos contra el candidato del PP de Guipúzcoa Jon Echeverría en un acto en Hernani

¿Qué ha pasado? El candidato 'popular' ha denunciado que les ha agredido "una caterva de proetarras". Feijóo ha calificado todo como un intento de "amedrentarles" en el País Vasco: "Van listos si creen que tenemos miedo".

Durante un acto del Partido Popular en Hernani, varios militantes, incluido el candidato por Guipúzcoa Jon Echevarría, fueron increpados y agredidos con piedras y petardos por un grupo de personas. Echevarría denunció en redes sociales la violencia sufrida por ser del PP en el País Vasco y exigió a la Ertzaintza que garantice su seguridad. Alberto Núñez Feijóo condenó el intento de amedrentar a sus compañeros y afirmó que el PP no dará "ni un paso atrás". Santiago Abascal mostró su solidaridad con Echevarría, mientras que el PNV condenó los actos de violencia. La Ertzaintza escoltó a los miembros del PP, y se ha abierto una investigación. El PP canceló un acto en Zumárraga tras los incidentes.

Un grupo de personas ha increpado y lanzado objetos como piedras y petardos a varios militantes del PP, entre los que estaba el candidato por Guipúzcoa Jon Echevarría, en un acto del partido en Hernani durante la campaña electoral para las elecciones del 29 de noviembre.

"Una caterva de proetarras nos ha agredido a base de petardos, huevazos y pedradas", ha denunciado Echevarría en redes sociales.

En el texto, ha condenado que esa violencia es la que sufren "por ser del PP en el País Vasco": "Exijo a la Ertzaintza que garantice nuestra seguridad".

Ante esto, Alberto Núñez Feijóo ha denunciado un intento de "amedrentar" a sus compañeros en el País Vasco, avisando de que los 'populares' no van a dar "ni un paso atrás".

"Pero, ¿esto qué es?", ha comenzado Feijóo en su texto en redes sociales. "Hace unos días agredieron a dos chavales de Nuevas Generaciones en Barakaldo y hoy quieren amedrentar a Jon Echevarría y al resto de compañeros del PP vasco", ha compartido en X.

En ese sentido, ha afirmado que el PP sigue "de frente" y " con todas las ganas de ganar a los socios de Sánchez": "Van listos si creen que nos dan miedo".

Por su parte, Santiago Abascal, líder de Vox, ha mandado su "abrazo" y "solidaridad" a Jon Echevarría en un mensaje en el que ha cargado contra Sánchez. "Las milicias terroristas de Otegi y Sánchez no soportan la libertad", afirma.

Condena "rotunda" del PNV

El PNV, mientras tanto, ha condenado "rotundamente" el lanzamiento de "petardos, huevos y piedras" en el acto electoral. "En Euskadi, las ideas se defienden con la palabra y en las urnas", han dicho en redes sociales.

"Estas actitudes no tienen cabida en nuestra sociedad. Frente a la intolerancia, más democracia", han reivindicado.

Los agentes de la Ertzaintza personados en el lugar han procedido a la escolta de los miembros del Partido Popular sin que se hayan producido heridos, tras lo que se ha abierto una investigación para conocer los hechos.

Tras estos hechos en Hernani, el PP, tal y como ha podido saber laSexta, ha cancelado el acto previsto para Zumárraga.

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