Los detalles El sospechoso ha confesado que circulaba a 110 kilómetros por hora y realizaba maniobras entre carriles cuando colisionó con el vehículo pesado, cuyo vuelco desencadenó un incendio que alcanzó a otros 27 vehículos.

Las autoridades egipcias han detenido al presunto responsable del accidente de tráfico que provocó un incendio en un camión cisterna en Guiza, al oeste de El Cairo, causando al menos 31 muertos y 21 heridos. El detenido reconoció haber chocado contra el camión mientras conducía a 110 km/h y cambiaba de carril, lo que desencadenó el incendio que afectó a 27 vehículos en un túnel del distrito de Warraq. El Ministerio Público ha investigado el caso, y 39 ambulancias y equipos de bomberos acudieron al lugar para controlar las llamas. El presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

La Fiscalía egipcia ha detenido al conductor al que atribuye el accidente que desencadenó el incendio de un camión cisterna en Guiza, al oeste de El Cairo, y que ha dejado al menos 31 muertos y 21 heridos. El sospechoso ha reconocido que circulaba a 110 kilómetros por hora y que realizaba maniobras entre carriles cuando colisionó con el vehículo pesado. El impacto provocó el vuelco del camión y el posterior incendio, que se extendió por la carretera y alcanzó a decenas de vehículos.

La detención se ha producido este jueves, después de que el Ministerio Público completara las primeras diligencias para esclarecer las circunstancias del siniestro, ocurrido el miércoles. La investigación ha incluido declaraciones de testigos, una inspección ocular del lugar y el análisis de las circunstancias del accidente. Según ha explicado la Fiscalía en un comunicado, estos trabajos han permitido identificar al presunto responsable, que ha confesado su participación en la colisión.

Una colisión a 110 kilómetros por hora desencadenó el incendio

El detenido ha admitido que circulaba a gran velocidad y cambiaba de carril cuando chocó contra el camión cisterna. La colisión hizo que el vehículo pesado volcara y se incendiara. Las llamas se propagaron rápidamente por la zona, en uno de los túneles del distrito de Warraq, próximo a la carretera de circunvalación que conecta las dos principales ciudades del país.

El fuego alcanzó al menos a 27 vehículos, entre ellos turismos particulares, microbuses y taxis. La dimensión del incendio obligó a desplegar un amplio dispositivo de emergencias en una de las principales vías de comunicación del entorno de la capital egipcia.

Imagen tomada con un móvil que muestra las consecuencias del incendio

31 muertos y 21 heridos en uno de los peores accidentes de la zona

El balance provisional del Ministerio de Salud sitúa en 31 el número de fallecidos, entre ellos el conductor del camión siniestrado, y en 21 el de heridos. Los afectados fueron trasladados a los hospitales Zayed, Al Wara e Imbaba, todos ellos al oeste de El Cairo. El ministro de Salud, Jaled Abdel Ghaffar, ha seguido la evolución de la emergencia y ha visitado los tres centros sanitarios para supervisar la atención a los afectados.

Hasta el lugar se desplazaron 39 ambulancias, junto a efectivos de Protección Civil y equipos de bomberos, que consiguieron controlar las llamas. Una vez extinguido el incendio, la Policía pudo reabrir la carretera y restablecer la circulación en ambos sentidos.

La Fiscalía abrió una investigación urgente tras el siniestro

La investigación fue ordenada por el fiscal general del Estado, Mohamed Shauki, inmediatamente después del accidente. Las primeras hipótesis apuntaban a que el conductor del camión había perdido el control del vehículo, se había desviado de su trayectoria y había terminado chocando contra la barrera de hormigón de la carretera. A partir de ahí se habría producido la explosión y el incendio.

La confesión del detenido aporta ahora nuevos elementos para reconstruir lo ocurrido y determinar las responsabilidades por un siniestro que ha dejado decenas de víctimas. El presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, ha trasladado sus condolencias a los familiares de los fallecidos y ha deseado una pronta recuperación a los heridos.

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