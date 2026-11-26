Alba Sánchez explica que, aunque las imágenes se han grabado en Brasil, en España también es necesario que los contrayentes expresen su consentimiento para casarse.

Hay bromas que es mejor no hacer, y menos cuando estás a punto de casarte. Si no, que se lo digan a esta pareja de novios, que ha visto cómo su boda civil se iba al traste después de que el novio decidiera gastar una broma justo cuando tenía que pronunciar el esperado 'sí, quiero'.

"Tenemos el momento", anuncia Alba Sánchez en Aruser@s antes de mostrar el vídeo de la escena. En las imágenes, grabadas en Brasil, se ve cómo el juez pregunta al novio si quiere casarse con su pareja. En lugar de dar el "sí" que todos esperaban, el joven responde que no, creyendo que su ocurrencia no tendría mayores consecuencias.

"Esto es un juzgado, es un sitio serio, aquí no toleramos estas cosas", le advierte antes de cancelar el enlace, dejando a los novios completamente sorprendidos.

Alba Sánchez explica que, aunque las imágenes se han grabado en Brasil, en España también es necesario que los contrayentes expresen su consentimiento para casarse. Si uno de ellos responde negativamente, el matrimonio no puede celebrarse. "¿Has visto la cara de mosqueo de ella? Lo planta", comenta entre risas Angie Cárdenas.

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