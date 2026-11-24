El exministro analiza la pugna entre los socios del Gobierno por el reconocimiento de las medidas sociales y advierte de que la estrategia electoral de los socialistas podría debilitar las opciones de reeditar un Ejecutivo de coalición.

Alberto Garzón ha valorado en Al Rojo Vivo la ampliación de los permisos por nacimiento hasta las 20 semanas y la aprobación de los nuevos permisos por duelo. El exministro ha puesto como ejemplo su propia experiencia como padre para explicar la evolución de estas medidas y ha defendido que son fruto de una política continuada del Gobierno de coalición, pese a que su aprobación haya coincidido con la campaña electoral.

"Cuando nació mi hija Olivia, hace ocho años, yo tuve cinco días. Cuando nacieron mis dos siguientes hijas, Cloe y Robin, fueron ya semanas y ahora, que tenga más hijos, ya no es mi caso, pero quien tenga más hijos va a tener 20 semanas. ¿Qué quiere decir? Que también hay continuidad, que evidentemente se ha aprobado en una situación de campaña electoral, pero que los votantes no son tontos, que ya saben que esta es una política que lleva este Gobierno de coalición". Garzón también ha apuntado a la disputa entre los socios del Ejecutivo por atribuirse el impulso de estas medidas y ha defendido que Frente Amplio necesita tener más peso político para poder sacar adelante políticas de este tipo. A su juicio, el PSOE parte con ventaja en esa pugna por ser el socio mayoritario y contar con la Presidencia del Gobierno y el control de la Moncloa.

Por último, el exministro ha comparado las estrategias electorales de los dos bloques y ha advertido de que, mientras PP y Vox están cooperando pese a competir entre sí, el PSOE estaría intentando ocupar el espacio político de Frente Amplio. "PP y Vox en esta campaña están coordinados, no se están atacando, prácticamente están dejándose. Están cooperando aunque compitan. En el Partido Socialista y Frente Amplio, en cambio, veo a un Partido Socialista que está solapando el espacio de Frente Amplio. Está intentando comerse el espacio de Frente Amplio, lo cual le puede garantizar o puede por lo menos darle atributos para ser la primera fuerza, pero no para gobernar, porque para gobernar necesita que Frente Amplio tenga votos suficientes y, por lo tanto, escaños suficientes". Garzón ha concluido que esta estrategia puede resultar contraproducente para los intereses del bloque progresista: "La estrategia del Partido Socialista es muy paradójica porque está maximizando votos, pero está reduciendo su capacidad de gobernar. Y eso me llama la atención porque lo lógico sería cooperar también con Frente Amplio, imitar la estrategia del otro bloque, permitir que Frente Amplio pueda decir que esas cosas son suyas para que la gente pueda votar a Frente Amplio".

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