La periodista y presentadora de La Brújula, de Onda Cero, reacciona a la primera entrevista en una revista del corazón del presidente del Gobierno y candidato a la presidencia en las elecciones del 29N, Pedro Sánchez.

Por primera vez en sus dos legislaturas como presidente, Pedro Sánchez ha protagonizado una portada en una revista del corazón. Lo ha hecho en Lecturas y en plena campaña electoral.

El presidente se ha sincerado en esta entrevista sobre su familia y los valores que ha aprendido de ellos con el fin, según fuentes socialistas a laSexta, de humanizarlo.

Para la periodista y directora de La Brújula, Marta García Aller, la intención de esta entrevista es clara: "Me parece obvio que lo que está buscando Pedro Sánchez es acercarse a una votante menos politizada y fundamentalmente femenina, que es el público que tiene Lecturas desde hace muchísimos años".

Igualmente, la periodista ha criticado al presidente por negar esta afirmación en la entrevista realizada este miércoles, en Antena 3, en Espejo Público.

"Cuando le ha dicho a Susanna Griso que no cree que las mujeres decidan su voto porque aparezca en Lecturas, está faltándole un poco al respeto a esas mujeres a las que se dirige, porque lo hace exactamente para eso, como todo lo demás que hacen los partidos en campaña", concluye García Aller.

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