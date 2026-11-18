Los detalles Se trata del tercer presidente del Gobierno que concede una entrevista a una revista del corazón en la historia de la democracia. Sánchez se sincera en la revista Lecturas sobre su lado más personal: sobre su familia y los valores que ha aprendido de ellos.

Desde la revista Lecturas, el presidente del Gobierno ha querido mostrar su lado más personal y familiar de cara a la campaña electoral del 29N en la que Pedro Sánchez aspira a revalidar el Gobierno progresista que comenzó a andar en 2018.

En esta entrevista, que se grabó la semana pasada en La Moncloa, el presidente se sincera sobre su familia y los valores que ha aprendido de ellos con el fin, según fuentes socialistas a laSexta, de humanizar al presidente después de la campaña de deshumanización que ha sufrido durante esta última legislatura por parte de la oposición, con insultos mediante como "me gusta la fruta".

Confiesa Sánchez en esta entrevista, la primera que concede a una revista del corazón, que tuvo una "infancia muy feliz" en Tetuán y en Aluche, dos barrios populares de Madrid, y que parte de sus mejores momentos de su infancia han sido con su hermano, David Sánchez: "Crecimos juntos, compartiendo juegos, amigos y confidencias". Admite, visto con el paso del tiempo, que está orgulloso de que siga creyendo en muchas de las cosas que aprendió de pequeño.

Un espacio muy importante en aquella época fue el vivido con sus abuelos, de los que asegura "fueron personas humildes y trabajadoras" que "conocieron el dolor de la emigración y las miserias de aquella época": "Cuando era pequeño, los acompañaba a una escuela de adultos en Aluche, donde aprendían a leer y escribir. Si pudieran verme hoy, me animarían a seguir construyendo una España donde todo el mundo tenga las mismas oportunidades de avanzar".

Igualmente, revela que comenzó a estudiar la carrera de Economía a la vez que su madre estudiaba derecho con 40 años: "Verla esforzarse tanto me enseñó que cuando uno quiere, puede. No importa la edad. Nunca es tarde. De hecho, yo sigo estudiando, sobre todo inglés", afirma el presidente a 'Lecturas'.

Y sin duda, una de las partes más importantes de esta entrevista es la dedicada a su mujer, Begoña Gómez, y su dos hijas: "Begoña es una fuente de inspiración para mí. Por su perseverancia, por su profesionalidad, por su fortaleza y por su humanidad, valores que hoy tengo la suerte de ver reflejados en mis propias hijas", afirma el presidente, lamentando que ha perdido, como muchos otros trabajadores y trabajadoras, mucho tiempo de estar con ellas porque "la política exige mucho tiempo".

A la pregunta de en quién se apoya el presidente en sus malos momentos, responde sin titubeos: "En mi hermano y en mis hijas. También en los amigos de siempre, claro. Y por supuesto, en mis padres".

Y es que también tiene palabras y recuerdos para sus amigos de la infancia que aún conserva, y el deporte de su vida, el baloncesto, del que todavía, dice juega, algunas 'panchanguillas': "Nos vemos menos de lo que nos gustaría, como le ocurre a todo el mundo, pero siempre encontramos alguna excusa para quedar".

Pedro Sánchez se convierte así en el tercer presidente del Gobierno que, en la presidencia, concede una entrevista a una revista del corazón, Adolfo Suárez primero y Felipe González después abrieron las puertas de La Moncloa, en este caso, con sus respectivas familias, en los años 1977 y 1982, respectivamente, y ambos en la revista ¡Hola!. El presidente Sánchez, en este caso, a diferencia de los expresidentes, posa él solo en las fotografías dentro del Palacio de La Moncloa.

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