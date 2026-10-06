Tesh Sidi carga contra Ayuso y Abascal por poner en duda el voto por correo: "Lo curioso es que Feijóo no salga a desmentirlo"

Tras convocar Pedro Sánchez elecciones para el 29 de noviembre, la presidente madrileña y el líder de Vox cargaron contra el sistema electoral animando a la gente a votar presencial y no por correo. Tras La portavoz de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi, lo analiza en Al Rojo Vivo.

El presidente del Gobierno adelantaba las elecciones generales para el 29 de noviembre, después de que Junts no aprobase ninguno de los decretos de vivienda.

Minutos después, tanto Isabel Díaz Ayuso como Santiago Abascal ponían en cuestión el voto por correo y animaban a la gente a votar solo de forma presencial. Pero no solo ellos, más dirigentes del PP y Vox, tal como vemos en el vídeo, también lo ponen en duda.

"Esto que hacen Díaz Ayuso y Abascal no es nuevo, lo han hecho en todas las elecciones pasadas", afirma Tesh Sidi, portavoz de Más Madrid en el Congreso.

Sin embargo, "lo curioso es que Feijóo tampoco sale a desmentir esto, porque ha sido incluso presidente de Correos, por tanto, que no salga a desmentir esto es absolutamente grave, es atentar contra la democracia y sobre todo, sabiendo que esto en el futuro puede también ser un arma utilizada en su contra", añade Sidi.

Porque, tal como argumenta, "si ellos aspiran a gobernar este país no pueden impulsar este tipo de discursos".

Por otro lado, explica que el poner en duda el sistema es una "estela que viene de América Latina" y que lo que están haciendo es importar ese sistema a España. Es 'trumpismo'".

Dicho esto, Sidi anima a votar, donde sea pero que voten: "Yo animo a que voten donde quieran votar pero que voten".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.