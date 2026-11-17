El filósofo David Vico analiza el comportamiento que está teniendo la consejería de Educación y en general el Gobierno de la Comunidad de Madrid con los profesores en huelga, a los que han dicho que van a denunciar.

Este pasado lunes, el Gobierno de la Comunidad de Madrid volvió a asegurar que no tiene intención de negociar con los profesores madrileños que llevan más de un mes de huelga en pro de una educación pública de calidad y, además, la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, anunció que denunciarían a los manifestantes a los cuales calificó de "agresivos". Incluso, ha llegado a calificar la huelga de "mentira".

El filósofo David Vico recuerda que "hacer política no es votar cada cuatro años": "Votar cada cuatro años es una función que tenemos como ciudadanos, pero lo que están haciendo los profesores es política real, política de calle, política reivindicativa y, además, no solo por ellos, sino por el bien de la sociedad".

Por lo tanto, "cuando resulta que amenazan con ir a los tribunales contra ellos, hay que recordar que todo gobierno tiene el deber moral de evitar que sus actuaciones puedan convertirse razonablemente en instrumentos de intimidación contra quienes ejercen estos derechos fundamentales como es el de manifestación", afirma el profesor Vico.

Pero el filósofo va más allá. Esto es, "llegar a decir [desde el Gobierno de Ayus] nada de lo que estáis diciendo se puede hacer y que nuestra gestión es la mejor que existe, me recuerda a Voltaire, con eso de "vivimos en el mejor de los mundos posibles y lo hemos procurado nosotros". Y eso no es política", afirma contundente.

Y además, "acusar y decir, si seguís por esta línea, os vamos a llevar a los tribunales, tiene un nombre: despotismo". Según explica, la palabra déspota en griego significaba dueño, señor absoluto de otro y, por tanto, "el despotismo es la relación de poder que se ejerce entre alguien que se cree dueño y señor de todo y los esclavos que están por debajo".

"Y esto que estamos viendo apesta mucho a despotismo desde la clase dirigente que debería de estar escuchando y entendiendo que la queja de los profesores es para hacer un sistema mejor, no para ir en contra del propio sistema", concluye Vico.