"Enhorabuena a los canarios, primero el volcán, luego la crisis migratoria y ahora, Abascal, por eso dicen que las desgracias nunca vienen solas", dice El Gran Wyoming tras ver al líder de Vox en Canarias.

Sandra Sabatés destaca en el plató de El Intermedio que en la derecha están compitiendo por ver "quién tiene más mano dura contra la migración": "Aprovechando la situación en la isla de El Hierro con la llegada de más de 3.000 migrantes en tan solo tres días, Abascal se ha trasladado a Canarias y ha cargado contra los migrantes". El líder de Vox ha asegurado que le da igual el color de piel pero que no le gusta que "Sánchez llene el país de gentuza que está inspirada en el fanatismo religioso".

El Gran Wyoming responde respuesta a Abascal: "Les da igual el color, pero que no vengan la gentuza de negros y moros". Además, el presentador ironiza dándole la "enhorabuena a los canarios": "Primero el volcán, luego la crisis migratoria y ahora, Abascal, por eso dicen que las desgracias nunca vienen solas".

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que "la migración no puede sentir de excusa para vulnerar nuestras leyes ni valores ni para perjudicar nuestra convivencia". El Gran Wyoming contesta al líder de Vox tras sus declaraciones en una vaquería: "Claro que sí, de qué vas a hablar de en una vaquería, del fundamentalismo islámico". "Feijóo está ordeñando a tope el discurso de Vox", sentencia.

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