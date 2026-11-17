en al rojo vivo
Valdivia: "El Gobierno presenta la subida del SMI como uno de sus grandes logros"
El periodista Antonio Ruiz Valdivia analiza en Al Rojo Vivo una de las últimas medidas aprobadas en Consejo de Ministros antes de las elecciones del 29N: la subida del salario mínimo interprofesional.
El Gobierno de España, a pocos días antes de las elecciones generales del 29N, ha subido un 5,2% el salario mínimo interprofesional y un 4,5% el salario a los funcionarios, unas medidas que mejoran la calidad de los trabajadores y que muchos ven como "electoralismo", por ejemplo, el presidente de la CEOE.
A Antonio Garamendi, no le ha gustado esa nueva subida y ha denunciado este martes que es un "planteamiento de campaña electoral" en la que la patronal no va a "entrar".
Sin embargo, el periodista Antonio Ruiz Valdivia, subdirector del Huffington Post, señala que "el Gobierno presenta el salario mínimo como uno de sus grandes avances", como ya lo ha hecho a lo largo de esta legislatura. Y añade: "Esto va del tramo final de la campaña, de presentar sobre todo el PSOE en competencia con el Frente Amplio, de que son los grandes defensores de los servicios públicos".
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