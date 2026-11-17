El periodista Antonio Ruiz Valdivia analiza en Al Rojo Vivo una de las últimas medidas aprobadas en Consejo de Ministros antes de las elecciones del 29N: la subida del salario mínimo interprofesional.

El Gobierno de España, a pocos días antes de las elecciones generales del 29N, ha subido un 5,2% el salario mínimo interprofesional y un 4,5% el salario a los funcionarios, unas medidas que mejoran la calidad de los trabajadores y que muchos ven como "electoralismo", por ejemplo, el presidente de la CEOE.

A Antonio Garamendi, no le ha gustado esa nueva subida y ha denunciado este martes que es un "planteamiento de campaña electoral" en la que la patronal no va a "entrar".

Sin embargo, el periodista Antonio Ruiz Valdivia, subdirector del Huffington Post, señala que "el Gobierno presenta el salario mínimo como uno de sus grandes avances", como ya lo ha hecho a lo largo de esta legislatura. Y añade: "Esto va del tramo final de la campaña, de presentar sobre todo el PSOE en competencia con el Frente Amplio, de que son los grandes defensores de los servicios públicos".

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