Caos, desesperación, miedo e impotencia: las duras imágenes que dejan los incendios que asolan España

La oleada de incendiosque asolan la Península desde hace días deja hasta el momento dos víctimas mortales, decenas de miles de hectáreas calcinadas y miles de personas desalojadas, pero también imágenes de absoluto caos y desesperación, que reflejan el miedo y la impotencia de aquellos que ven cómo las llamas devoran sus montes y pueblos.

Escenas como las lágrimas de una vecina Chandrexa de Queixa, al ver arder el monte orensano, o la incredulidad de un anciano de Zamoraque, a sus 92 años, asegura que "en la vida" ha visto otro incendio igual. En León, otra vecina lloraba amargamente al ver la devastación causada por el fuego en Las Médulas, un paraje Patrimonio de la Humanidad que ha quedado reducido a cenizas. "Todo quemado, dios mío", sollozaba.

Dolor y también desesperación de aquellos vecinos que han tenido que dejarlo todo y salir corriendo, en Cádizo en la localidad madrileña de Tres Cantos, donde los vecinos observaban las llamas con temor. Allí, el fuego dejaba una víctima mortal el martes, un hombre de 50 años que falleció por las quemaduras sufridas cuando intentaba salvar a los caballos de una hípica. El otro fallecido perdía la vida en León, adonde había acudido voluntariamente con una desbrozadora.

"Ahí ya está muy cerca de las casas, ahí sí que les llega" o "hay que desalojar, se está quemando toda la zona de campo. Y con cubos no va a hacer nada", son algunas de las frases que hemos podido escuchar estos días. Exclamaciones de temor y lamentos ante la tragedia, pero también palabras de agradecimiento para los bomberos, para los efectivos de la UME, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y voluntarios que estos días luchan contra el fuego.