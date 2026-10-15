Antonio Maestre, tajante sobre el PP y las pensiones: "Ha abogado en múltiples ocasiones por la necesidad de remodelar el modelo de pensiones"

En plena campaña electoral PP y Vox ponen en duda el sistema nacional de pensiones, sin embargo, el periodista y escritor Antonio Maestre asegura que esto no es nuevo, que ya lo han repetido en múltiples ocasiones. En el vídeo, todos los detalles.

Las pensiones vuelven a ser un tema principal de la campaña electoral, más aún después de las declaraciones del secretario de Vox, José María Figaredo, llamando "zombi" al sistema y proponiendo un modelo mixto y de que la portavoz del Vox Ester Muñoz haga hecho lo propio, dudando de nuestro sistema actual.

Por su parte, el Ejecutivo de Pedro Sánchez estudia volver a revalorizar las pensiones antes de las elecciones del 29N. "El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas su jubilación", ha asegurado el presidente del Gobierno desde Bruselas.

El periodista Antonio Maestre tiene claro que este mensaje del PP no es nuevo: "Hay que dejar claro, y es una evidencia que tanto el Partido Popular como Vox han abogado en múltiples ocasiones por la necesidad de remodelar el sistema de pensiones y abogan por el sistema mixto".

Y añade Maestre: "FAES (presidido por José María Aznar) que siempre ha sido como el 'think tank' del Partido Popular, ha puesto sobre la mesa una propuesta que es el 'sistema Piñera', que es el sistema de Chile, que es un sistema que cuando se implantó redujo las pensiones hasta en un 80%. Hay pensionistas que cobran 200 y 300 euros".