Un jubilado descubre que sus cartas Pokémon olvidadas en el desván valen 319.600 euros: "No hay que tirar nada"

El hombre empezó a coleccionar las cartas en los años 90 por afición de su hijo y ahora algunas de ellas, conservadas en sus paquetes originales, pueden alcanzar los 14.000 euros.

A veces, guardar trastos en el desván puede acabar siendo una inversión millonaria. Si no, que se lo digan a este jubilado que ha descubierto que las cartas Pokémon que tenía olvidadas en casa alcanzan un valor de 319.600 euros. Una auténtica sorpresa que ha llegado a la sección 'no te imaginas' de Aruser@s.

La colección comenzó en los años 90, cuando su hijo era aficionado a los Pokémon. En lugar de comprar cartas sueltas, el hombre optó por adquirir sets completos de cartas originales y conservó algunas de ellas en sus envases originales. Ahora, esa decisión se traduce en una auténtica fortuna: uno solo de esos paquetes puede llegar a valer 14.000 euros.

"Por motivos como este siempre digo que no se tiene que tirar nada", comenta Lourdes Tasies al conocer la historia, mientras Angie Cárdenas ya ha tomado nota de la lección: "A partir de ahora, lo que compremos, no abrimos el paquete", bromea.

Alfonso Arús, por su parte, también ha encontrado una posible oportunidad de negocio en sus recuerdos de infancia. "Yo voy a ver cuánto valen mis cromos ahora de la Liga 72-73", asegura el presentador.

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