Ayuso se victimiza de nuevo y ataca a las manifestaciones contra su gestión: "La izquierda, cuando va a perder las elecciones, se vuelve más violenta"

¿Qué ha dicho? Ayuso ha asegurado que la Puerta del Sol está "vandalizada" porque se ha "colado una organización terrorista": "La izquierda se vuelve más violenta cuando ven que va a perder".

En la Asamblea de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a victimizarse y criticar las manifestaciones en su contra, afirmando que "la izquierda, cuando va a perder las elecciones, se vuelve violenta". Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, ha contestado acusándola de gobernar para "fondos buitres" y ha criticado su gestión en educación y vivienda. Ayuso ha respondido que las huelgas están "reventando todo" y ha culpado a las leyes de Sánchez de paralizar inversiones. Mar Espinar, del PSOE, también ha criticado a Ayuso, acusándola de fomentar el odio y usar insultos para desviar la atención de temas importantes.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha victimizado una vez más y ha vuelto a atacar las manifestaciones contra su gestión. Es más, este jueves en la Asamblea de Madrid, Ayuso ha llegado a afirmar que cuando "la izquierda, cuando va a perder las elecciones, se vuelve violenta".

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, también ha cargado contra la presidenta madrileña. "Si los alquileres están como están y si hay pisos turísticos es que usted gobierna para los fondos buitres. Hay que subir sueldos y bajar alquileres. Si no le gustan las huelgas, váyase de vacaciones el 11 de noviembre porque ese día habrá huelga general por la vivienda", le ha espetado.

Así, le ha recordado que "tienen reventada la educación pública, sin dinero para climatización o bajar las ratios" y le ha echado en cara que "le preocupa más una pancarta que la deja en ridículo que un desahucio".

Además, Bergerot le ha recriminado a Ayuso que fuera "corriendo" al juzgado para denunciarla por decir que "no habrá paz en Madrid". "No, no habrá paz en Madrid. Son ustedes unos ridículos. Ayuso, tómese una tila que le va a sentar mejor", ha añadido.

Ante esto, Ayuso ha respondido que "no son los de Sumar, son los de 'restar'". "Ustedes están reventando todo con sus huelgas. Vemos cómo está vandalizada la Puerta del Sol, la osa y el madroño, la estatua de Carlos III. Ya se han ido el Sindicato de Inquilinas de Sol y, por cierto, ¿es que los ricos solo son hombres y solo las mujeres son inquilinas? Se ha colado una organización terrorista en Sol"; ha asegurado la 'popular' y ha añadido que "la izquierda se vuelve más violenta cuando ven que va a perder".

Además, Ayuso ha asegurado que "se han paralizado inversiones inmobiliarias en Madrid y toda España con las leyes y decretos de Sánchez. Solo han generado más caos e inseguridad jurídica. Espantan inversores y ahuyentan al talento". Según Ayuso, "todos esos inversores han dicho que como siga gobernando la izquierda sectaria se va a ir de España" algo que, dice, hará que baje "el empleo".

"No den lecciones morales cuando tienen montones de viviendas. Podríamos hacer un tenderete en la puerta de la Asamblea y si repartimos todas sus viviendas que tienen en propiedad acabamos con el problema de la vivienda en Madrid", ha dicho tajante.

Por su parte, la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, también ha cargado contra Ayuso: "Maricarmen, una jeta; los acampados, terroristas; y Sánchez, un hijo de puta. Usted, Ayuso, señala y luego llega el odio. Usted insulta para que no hablemos de lo importante. Tiene un insulto para cada uno que no piensan como usted".

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