Sánchez insiste en que "el sistema público de pensiones es sostenible": "Nuestra intención es que la revalorización se apruebe antes de fin de año"

Los detalles El Gobierno se refresca feliz en la vía de agua abierta por el PP y su "colapso" de las pensiones. Hoy, el propio Sánchez ha prometido revalorizarlas y ha advertido de que si PP y Vox suman tras el 29N, las "recortarán".

El Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, ha asegurado desde Bruselas que revalorizará las pensiones conforme al IPC antes de fin de año, desmintiendo las declaraciones del PP sobre un supuesto colapso del sistema. Sánchez ha reafirmado su compromiso con el Pacto de Toledo y ha destacado la solidez del sistema público de pensiones, que cuenta con más de 20.000 millones de euros, comparado con los 5.000 millones de 2018. También ha criticado al PP y Vox por querer recortar las pensiones, instando a centrar el debate en la mejora de contratos y sueldos. Carlos Cuerpo, vicepresidente del Gobierno, ha confirmado que la revalorización de las pensiones y la subida del SMI podrían aprobarse incluso con el Gobierno en funciones. La actualización de las pensiones se basará en el dato de inflación de noviembre, y aunque las fechas son ajustadas, se garantizará su implementación.

El Ejecutivo sigue ahondando en la crisis abierta por el PP y su portavoz Ester Muñoz al decir que el sistema de pensiones está al borde del "colapso". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado hoy desde Bruselas que el Ejecutivo revalorizará las pensiones conforme al IPC antes de que finalice el año y ha asegurado que el plan del PP y Vox es "mentir" a los ciudadanos hasta el 29N y luego, "si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas su jubilación".

Antes de participar en el Consejo Europeo, Sánchez ha ratificado su compromiso con la revalorización de las pensiones en el marco del Pacto de Toledo y ha mostrado su "perplejidad" al ver vídeos de personas afines o cercanas al PP diciendo que el sistema está a punto de colapsar o pidiendo no hablar de este tema hasta después de los comicios.

Ante estas circunstancias, el líder socialista ha querido enviar "a los pensionistas de hoy y de mañana" un mensaje de "absoluta tranquilidad": "el sistema público de pensiones es un sistema sostenible". Así pues, ha añadido, "por supuesto que vamos a revalorizar las pensiones conforme al IPC".

Además, ha sacado pecho de que el Gobierno va a concluir la legislatura "con más de 20.000 millones de euros en la hucha de las pensiones" frente a los 5.000 millones que había en 2018 cuando gobernaba Mariano Rajoy y ha puesto en valor que medidas como la subida del SMI y la reforma laboral también contribuirán a garantizar la sostenibilidad de las pensiones.

A su juicio, el debate debería estar en la necesidad de contratos y sueldos "más dignos" y no en recortar las pensiones y, en ese contexto, en puertas de una negociación colectiva, ha animado a la derecha a hablar con la patronal para que se siente con los sindicatos y negocie un alza de los salarios de la clase media trabajadora. "Al final de lo que estamos hablando es de contratos más dignos, de sueldos más dignos y por tanto el debate debería estar ahí, no debería estar en recortar a los pensionistas como quiere el Partido Popular y Vox", ha afeado.

Antes, en una entrevista en TVE, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, avanzaba que tanto la revalorización anual de las pensiones con la inflación como la subida del salario mínimo que proponga la comisión de expertos podrían aprobarse aunque el Ejecutivo esté ya en funciones.

En el caso de las pensiones, Cuerpo lanzaba el "mensaje inequívoco" de que van a incrementarse en 2027 lo que corresponda conforme a la regla de revalorización establecida por ley (la media de los 12 meses anteriores hasta el dato de noviembre), aunque su concreción requiere de un decreto ley que confirme la subida. "A mi juicio, pero eso lo tendrán que valorar los abogados del Estado, está perfectamente justificada esa actualización de las pensiones en el mes de diciembre, es de urgente necesidad e interés general", señalaba el ministro añadiendo que lo mismo ocurrirá con el SMI, que no requiere de un decreto ley, sino de un real decreto que es prerrogativa del Gobierno.

La subida del SMI podría producirse "incluso antes" de las elecciones, con el Gobierno en plenas funciones, dado que la comisión de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo prevé presentar su informe a principios de noviembre, con lo que hay margen para que pase por el Consejo de Ministros antes de las elecciones, previa consulta con los agentes sociales (patronal y sindicatos).

El dato de inflación de noviembre, el último necesario para calcular la subida de las pensiones, será publicado por el INE el viernes 27 de noviembre, dos días antes de las elecciones del 29N. "Las fechas no juegan a favor de tener aprobada la actualización en Consejo de Ministros, pero en cualquier caso puede darse de manera inequívoca el mensaje de tranquilidad a los pensionistas de que esa actualización se va a hacer, independientemente de que el decreto ley vaya dos días después de las elecciones", afirmaba.

"La primera ventana donde se pueda legalmente lo haremos. A mi juicio yo creo que se podrá, espero que se pueda en el mes de diciembre. En cualquier caso, espero que todos los partidos vayan a estar de acuerdo en que esto se haga cuanto antes", añadía.

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