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Emilio Delgado, cabeza de lista de Frente Amplio en Madrid, tiende la mano a Podemos: "Siguen las puertas abiertas"

Los detalles El número uno de la candidatura del Frente Amplio por Madrid asegura que "hay tiempo" para que se integren más fuerzas en la coalición. "El votante progresista pide la unidad de los partidos de la izquierda", defiende.

El portavoz adjunto de Más Madrid, Emilio Delgado, interviene durante un pleno de la Asamblea regional El portavoz adjunto de Más Madrid, Emilio Delgado, interviene durante un pleno de la Asamblea regionalAgencia EFE
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Emilio Delgado ve opciones de que Podemos se integre en el Frente Amplio de cara a las elecciones del 29 de noviembre. En una entrevista en la 'Cadena SER', el número uno de la lista por Madrid de la confluencia de partidos de izquierdas reconoce que es "perfectamente viable" que ambas formaciones acaben concurriendo por separado, pero defiende que tienen que "intentar evitarlo".

"El votante progresista pide la unidad de los partidos de la izquierda. Esta semana hemos visto que se abría una brecha muy poco edificante. Espero que este fin de semana termine esta fase para hablar de los problemas de la gente", asegura Delgado, que insiste en su postura de tener "las puertas abiertas y las manos tendidas" a que ese Frente Amplio lo sea todavía más.

Sobre el pacto entre Podemos y ERC, Delgado ha lamentado que hubiese previamente "un trabajo hecho en el que ha estado presente todo el que ha querido" y que, posteriormente, tuviese que enterarse "de que había un pacto con ERC".

Pese a todo, el dirigente de Más Madrid deja un mensaje para la esperanza al electorado de izquierdas: "Creo que hay que combinar el pesimismo de la realidad con el optimismo de la voluntad. La posibilidad de tener una sola papeleta está sobre la mesa".

Preguntado sobre el ofrecimiento de Ada Colau de renunciar a encabezar la lista por Barcelona para así facilitar un acuerdo con Podemos, Delgado lo considera "un ejercicio de generosidad con pocos precedentes". Sobre Mónica García, el dirigente ha aclarado que "estará en la lista" de Más Madrid.

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