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Alba Carrillo: "Detrás de todo buen deportista, hay un hermano cuentista"

Alba Carrillo ha vuelto a lanzar un 'zasca' a los deportistas, en concreto, a sus hermanos.

Alba Carrillo: "Detrás de todo buen deportista, hay un hermano cuentista"

Alfonso Arús enseña en este vídeo el "zasca de Alba Carrillo a los hermanos de los deportistas". "Detrás de todo buen deportista, hay un hermano cuentista", afirma la presentador de 'El sótano club'. Desde el plató de Aruser@s destacan que lo dice porque "ya lo sabe y lo ha vivido", ya que es la exmujer de un deportista, Feliciano López.

"Es que, normalmente, conocemos más a las mujeres que a los hermanos de los deportistas", destaca Elena Godessart en el plató de Aruser@s, que afirma que "el único que se salva es el de Lamine Yamal", que es un niño.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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