VÍDEO | Una novia se queda sin su mejor amiga en la boda tras pedirle 350 dólares para pagar los gastos

Una mujer estadounidense ha decidido no acudir al enlace de su mejor amiga después de que esta le pidiera 350 dólares porque los gastos "se estaban disparando". "Para eso, no te cases", sentencia Alfonso Arús.

No es la primera vez que Aruser@s abre este melón: ¿hasta dónde puede llegar una pareja para que sus invitados paguen parte de su boda? Esta vez, una mujer estadounidense ha decidido no asistir al enlace de su mejor amiga después de recibir un mensaje en el que le reclamaba 350 dólares para cubrir los gastos de la celebración.

La invitada ya tenía todo preparado: había reservado los billetes de avión y tenía listo el vestido y el maquillaje. Sin embargo, cuando parecía que solo quedaba disfrutar del gran día, la novia le explicó que los gastos "se estaban disparando" y que necesitaba que cada invitado abonara su parte proporcional para cubrir conceptos como el menú, la música, las luces y la decoración.

La amiga, sorprendida por la cantidad, preguntó si se trataba de un gasto que "debían asumir todos los invitados". La respuesta fue afirmativa y finalmente decidió que no estaba dispuesta a asumir ese desembolso.

"Esto no son amigos, para eso no te cases", sentencia Alfonso Arús en el plató, que no parece muy convencido con la idea de convertir a los invitados en patrocinadores del enlace. "Una vez fui con un amigo a Segovia y, al dividir la gasolina, me metió el desgaste de los neumáticos, ¡un viaje de 50 minutos!", comparte Elena Godessart con los colaboradores, a lo que Angie Cárdenas no ha tardado en preguntarle si, después de aquello, sigue manteniendo la amistad: "La gente es más agarrada que un chotis".

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