El analista de datos Víctor Pérez-Guzmán, director de Ateneo del Dato, analiza demoscópicamente hablando la entrevista del presidente del Gobierno a una revista del corazón, Lecturas, en plena campaña electoral.

El presidente del Gobierno ha querido mostrar su lado más personal y familiar de cara a la campaña electoral del 29N protagonizando una entrevista en 'Lecturas'. Se trata así de la primera entrevista que da Pedro Sánchez a una revista del corazón y se suma así a otros presidentes del Gobierno que también, durante su presidencia, dieron una entrevista, en este caso, en ¡Hola!: Adolfo Suárez y Felipe González.

"El rearme emocional del Partido Socialista, en términos de comunicación es un acierto", afirma el analista de datos Víctor Pérez-Guzmán, director de Ateneo del Dato.

Porque, argumenta, "le aleja precisamente de los ejes y de los marcos que más le incomodan al PSOE y hace que, queramos o no, se hable de cuestiones que de alguna manera no cuestionan la gestión o los casos más mediáticos que ha habido durante estas dos legislaturas".

Por otro lado, con esta entrevista "busca su público objetivo, busca su target. Efectivamente, el PSOE es un partido eminentemente feminizado y, por lo tanto, refuerza este tipo de votos".

Y además, "en este tipo de entrevistas se busca capturar al votante más moderado", analiza Pérez-Guzmán, esto es, "el votante que quizás ha olvidado un poco durante estos primeros impases de la campaña electoral, que ha mirado mucho a la izquierda y ahora trata de recuperarlo, con guiños como este de la entrevista, pero también con sacar a José Bono a la palestra y buscar al votante del PSOE quizás más tradicional".

"Comunicativamente, este tipo de entrevistas son un acierto", concluye el experto.

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