El director de la OMS lanza un claro mensaje a los canarios frente al hantavirus: "Esto no es otro Covid"

Los detalles Tedros Adhanom Guebreyesus, que viajará a la isla para dirigir junto con las autoridades regionales y nacionales la operación sanitaria de evacuación del buque, ha asegurado este sábado que "el riesgo actual para la salud pública derivado de este virus sigue siendo bajo".

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha asegurado que el brote de hantavirus detectado en un crucero que llegará a Tenerife no representa un riesgo significativo para la salud pública. A través de un mensaje en X, Ghebreyesus enfatizó que el riesgo es bajo y destacó la importancia de una comunicación directa con la comunidad para evitar comparaciones con la pandemia de Covid-19. Aunque no hay pasajeros con síntomas, se ha implementado un estricto protocolo de vigilancia. Los pasajeros serán evacuados de manera segura y repatriados sin contacto con la población local. La OMS agradeció a Tenerife su solidaridad y colaboración en este proceso, cumpliendo con las normas internacionales de salud. Ghebreyesus subrayó la importancia de la solidaridad en la gestión de crisis sanitarias y aseguró el apoyo continuo de la OMS.

"Esto no es otraCovid". Son las palabras que ha expresado este sábado el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Guebreyesus, a la población de Tenerife (España), a cuyas costas llegará en unas horas el crucero donde se ha declarado un brote de hantavirus.

"El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo. Mis colegas y yo lo hemos afirmado sin ambigüedades, y lo repito ahora", aseguró en un mensaje en X Tedros Adhanom Guebreyesus, quien viajará hoy a la isla para dirigir junto con las autoridades regionales y nacionales la operación sanitaria de evacuación del buque.

Así, mencionó que no es nada habitual para él desde el puesto que ocupa "escribir directamente a la gente de una sola comunidad". Sin embargo, siente que "no solo es apropiado, sino necesario", y que en estas circunstancias comunicados de prensa o informes técnicos resultan insuficientes. La comunicación -agregó- debe ser "de humano a humano, porque se lo merecen".

De esta manera, Adhanom reconoció que es normal que la población se preocupe porque este brote trae a la memoria -sobre todo cuando hay un barco acercándose a las costas de la isla española- la pandemia de la Covid-19, que "nadie ha logrado superar del todo". "El dolor de 2020 sigue siendo real y no lo minimizo ni por un momento", señaló el director de la OMS, quien insistió en que el riesgo de hantavirus para la población de Tenerife "es bajo", tras asegurar que esta es una evaluación que no se hace a la ligera.

Asimismo, agregó que no hay pasajeros con síntomas a bordo y que la vigilancia sanitaria en la embarcación es estricta, con especialistas del principal organismo sanitario europeo, de la OMS y del Gobierno neerlandés que están presentes y haciendo el seguimiento necesario.

Recalcó que las autoridades españolas han preparado un plan cuidadoso y detallado, de acuerdo al cual los pasajeros serán trasladados a tierra en el puerto industrial de Granadilla, lejos de las zonas residenciales, en vehículos sellados y custodiados. Pasarán por un corredor completamente acordonado y luego serán repatriados directamente a sus países de origen, mientras que nadie de la población tendrá contacto con ellos y sus familias tampoco.

Agradecimientos a Tenerife

Asimismo, aclaró que la decisión de solicitar esta acogida al Gobierno español no fue una arbitrariedad de la OMS, sino que se basó en el cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional, que es el instrumento de obligatorio cumplimiento para los Estados miembros de la organización que define los derechos y obligaciones de los países y de la OMS cuando responden a eventos de salud pública de alcance internacional.

"Según esas normas, debe identificarse el puerto más cercano con capacidad médica suficiente para garantizar la seguridad y la dignidad de quienes están a bordo. Tenerife cumplió ese criterio y España lo honró", concluyó.

El director de la OMS ha reiterado así que "los virus no entienden de política ni respetan fronteras": "La mejor inmunidad que tenemos es la solidaridad". "Tenerife está demostrando esa solidaridad hoy. El capitán del barco, Jan Dobrogowski, la tripulación y la empresa que opera el buque han mostrado una colaboración ejemplar en este momento tan difícil".

"Por favor, cuídense ustedes y cuídense los unos a los otros. Confíen en los preparativos que se han llevado a cabo. Y sepan que la OMS está con ustedes, y con cada persona en ese barco, en cada paso del camino", ha zanjado en sus redes sociales.

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