El hantavirus no es el primero: estas son las otras cepas que hicieron saltar las alarmas en cruceros en mitad del mar

En 2003, un norovirus infectó a 540 personas que se encontraban a bordo del barco 'Aurora'. Además, en el 2019, una persona se subió al crucero conocido como el santuario flotante de la Cienciología con sarampión.

En 2003, el crucero 'Aurora' viajaba con 1.900 personas más la tripulación, por lo que eran en total 2.700. De ellas, 540 se infectaron de un virus estomacal, también conocido como gastroenteritis o norovirus, que tiene un contagio muy fácil. En ese momento, no dejaron que el barco atracara en Croacia, en Grecia ni Italia y finalmente atracó en Gibraltar.

Otro ejemplo más reciente, del 2019, es el del 'Freewinds', un barco considerado el santuario flotante de la iglesia de la Cienciología. Se utilizaba para hacer una especie de retiros religiosos. En 2019 estaba por el Caribe y se dieron cuenta de que una de las personas que subió a ese barco tenía el sarampión. Además, coincidía con el auge de los antivacunas en Estados Unidos. El crucero tuvo que atracar em Santa Lucía y estuvo en cuarentena unos 10 días.

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