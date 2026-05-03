Investigan la muerte de una mujer tras caerse de la Muralla de Lugo

Los detalles La Policía Nacional está analizando los hechos para determinar si fue un suceso accidental o de un intento autolítico.

Una mujer ha muerto tras caer de la Muralla de Lugo en la madrugada de este domingo. La Policía Nacional investiga si el incidente fue accidental o un intento autolítico. Un viandante alertó a las autoridades alrededor de las 6:00 horas al encontrar a la mujer herida entre las puertas del Carme y de Santiago, cerca del pub Lume. Los agentes llegaron al lugar y constataron que la mujer tenía una grave herida en la cabeza. Fue trasladada al hospital de Lugo, donde falleció debido a la gravedad de sus lesiones. La investigación sigue en curso para esclarecer las circunstancias del suceso.

Una mujer ha fallecido tras caerse de la Muralla de Lugo en la madrugada de este domingo y la Policía Nacional se encuentra investigando los hechos para determinar si fue un suceso accidental o de un intento autolítico.

Tal y como ha confirmado la Policía Nacional, recibieron la llamada de un viandante sobre las 6:00 horas que alertaba de la presencia de una mujer herida entre las puertas del Carme y de Santiago, a la altura del pub Lume.

Hasta allí se desplazaron los agentes, que comprobaron que la mujer tenía una herida muy grave en la cabeza, por lo que fue trasladada en ambulancia al hospital de Lugo. Finalmente, falleció por la gravedad de la lesión que presentaba.

Ahora, la Policía Nacional investiga las circunstancias del fallecimiento, para concretar si se trató de una caída accidental o había intenciones autolíticas.

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