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Día de la Madre

"Fue lo mejor que me pudo pasar en la vida": así ha cambiado la maternidad a lo largo de los años según tres generaciones de madres

El contexto Rosa, Chelo y Yara, abuela, hija y nieta, coinciden en que ahora "a los niños se les consiente demasiado": "Hoy en día no ves a un niño jugando en la calle o en el parque".

"Fue lo mejor que me pudo pasar en la vida": así ha cambiado la maternidad a lo largo de los años según tres generaciones de madres.
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Este domingo es un día de lo más especial: se celebra el Día de la Madre. Por este motivo, laSexta ha contactado con tres madres de tres generaciones de la misma familia: Rosa, Chelo y Yara. La maternidad ha ido cambiado año tras año y si no, que se lo digan a ellas.

"Fue lo mejor que me pudo pasar en la vida, tener dos hijas", asegura la matriarca, que añade entre risas que lo peor de esta etapa ha sido "la adolescencia".

Eso sí, Rosa revela que fue "muy difícil ser madre" y explica las dificultades de haberlo sido muy joven: "Para trabajar las tenía que dejar solas. Se levantaban ellas solas para ir al colegio, llegaban a casa y si no tenían la comida hecha, se la hacían".

Así, su nieta, Yara dice que es impensable vivir la misma experiencia a día de hoy: "La ley no te permite dejar a un menor solo en casa ni para trabajar ni para bajar a hacer la compra", dice.

Mientras, Chelo, el nexo entre ambas generaciones, incide en que ahora existen más facilidades para ser madre asegurando que "los tiempos han evolucionado". "Hay más ayudas, hay comedores, hay actividades extraescolares...", sostiene.

Del momento en el que se convirtió en madre, Chelo expone que echa de menos "el día a día": "Poderla levantar, darle el desayuno, llevarla al colegio o ir a recogerla".

Por su parte, Rosa habla de que pudo "disfrutar mucho más" de sus nietas que de sus hijas y es que muchos ciudadanos han crecido junto a sus abuelos mientras sus padres trabajaban, entre otras razones.

Sobre el paso de los años, también dice que ahora a los niños "se les consiente demasiado" ya que la educación de los jóvenes ha sufrido todo tipo de cambios. "Ahora no ves a un niño en la calle jugando o en un parque", dice.

De la misma manera, agrega que ahora los niños "son mucho más maleducados", a lo que Chelo añade: "Yo no sé si son más maleducados los niños o los padres. Creo que antes había más respeto hacia las personas mayores".

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