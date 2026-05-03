El infierno de 400 vecinos que viven entre puntales en un edificio de Badalona: para deshacerse de ellos tienen que pagar 25.000 euros

Los detalles Hace dos años, se derrumbó el bloque de al lado y, desde entonces, centenares de personas tienen que vivir con sus casas apuntaladas, algo incómodo y, además, inseguro.

Desde hace dos años, cerca de 400 vecinos de un edificio en Badalona viven con sus hogares apuntalados tras el derrumbe de un edificio cercano que dejó tres fallecidos y daños estructurales. Solange, una residente, relata cómo tropezó con los puntales en su casa, mientras que Marga menciona que algunas familias se han ido por el miedo de sus hijos. La solución requiere una derrama de 25.000 euros por vivienda, lo que ha llevado a algunos a vender sus casas apuntaladas. Los vecinos exigen créditos blandos y ayudas del Ayuntamiento, que alega no poder avalar créditos para fines privados.

Cerca de 400 vecinos de un edifico de Badalona viven con sus casas apuntaladas desde hace ya dos años. En 2024, el derrumbe de un edificio en la calle Canigó de Badalona, en el que fallecieron tres personas, dejó daños estructurales en las viviendas y nadie les ha dado solución.

Solange lleva dos años viviendo entre puntales en su salón e incluso junto a su cama. "El otro día tropecé, me caí y tengo la rodilla fastidiada", cuenta la mujer. Sin embargo, ella no es la única afectada. Marga, otra de las vecinas, cuenta que "ha habido matrimonios que se han ido porque los niños tenían miedo de vivir" ahí.

A la inseguridad también se le suma el coste, ya que para deshacerse de los puntales deben asumir una derrama de 25.000 euros por vivienda.

Ante esta situación, algunos vecinos han optado por marcharse, incluso vendiendo sus viviendas apuntaladas. En un portal inmobiliario, se ofrece un piso por 118.000 euros, aunque los 28.000 euros de la derrama para quitar los puntales los tendrá que asumir el comprador.

Desde hace semanas, su malestar ha llenado las calles de Badalona. "Pedimos créditos blandos", señala un vecino, mientras que otra manifiesta que necesitan "ayudas que el Ayuntamiento ha dejado en el cajón". "Por su parte, el ayuntamiento dice que "no se puede avalar créditos para un fin privado".

Mientras, centenares de vecinos viven entre los puntales que sostienen su incertidumbre.

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