El contexto Los hosteleros están realizando "un encaje de bolillos" para poder conservarlos y están ofreciendo tanto mejores horarios como sueldos y condiciones. "Cerramos los domingos para que la gente esté contenta y pueda estar con la familia", dicen.

En España, los camareros son esenciales en un sector hostelero clave para la economía, especialmente en épocas de alta demanda como el puente de mayo. Sin embargo, la escasez de personal ha llevado a los hosteleros a realizar ajustes significativos para atraer y retener a sus empleados. Algunos establecimientos han optado por cerrar los domingos para mejorar la calidad de vida de sus trabajadores, permitiéndoles cumplir con horarios más regulares. Además, se están mejorando las condiciones salariales, con un aumento previsto del 14% en los próximos cuatro años. En zonas turísticas, incluso se ofrecen alojamientos para facilitar la contratación.

Los camareros. Tan necesarios en España. Tan trascendentales para un país en el que el sector de la hostelería es clave para la economía. Plagado de bares. Con el turismo por bandera. Con un marcado antes y un después en sus condiciones laborales y económicas que están haciendo que durante fechas tan señaladas como el puente de mayo muchos hosteleros hayan tenido que hacer "un encaje de bolillos" para contratarlos.

Porque escasean. Escasean bastante. Tanto es así que para poder conservarlos hay que hacer ciertos sacrificios. "Cerramos los domingos para tener a la gente contenta y para que puedan estar también con la familia", dicen.

Es así. Ahora es así. "La gente cumple sus horarios. Eso hace que haya que adecuar todo a las horas de consumo", cuentan sobre el trabajo de los camareros.

Uno que ya no es lo que era. Porque las cosas han cambiado. Lo han hecho por ejemplo para Israel, que ha dejado atrás el turno partido para trabajar ocho horas seguidas: "Era un poco cansino y largo".

Ante la falta de personal, el sector ha elegido mejorar los horarios y también los salarios. Se prevé que el sueldo de los camareros asciende un 14% durante los próximos cuatro años... y algunos ya lo están notando: "Cobro muy bien, sí".

Es más, en lugares turísticos como la costa, se llega a ofrecer incluso habitaciones para contratar camareros. Todo, para conseguir lo que ya es un auténtico reto imposible de cumplir.

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