Calendario laboral de Cataluña 2026: todos los festivos locales y puentes, comarca a comarca

Del Alt Camp a las comarcas del Vallès, consulta en nuestro calendario laboral de 2026 todos los festivos locales, autonómicos y nacionales que disfruta cada municipio catalán.

Desde la comarca de Alt Camp hasta el Vallès Oriental, cada municipio catalán suma a los autonómicos sus propios días festivos, configurando así el calendario laboral completo de Cataluña. A nivel regional, los catalanes no disfrutarán de un día festivo en toda la comunidad hasta la Semana Santa: además del Viernes Santo, fiesta en toda España, Cataluña es de las comunidades autónomas que alarga esta semana sagrada por detrás (y no por delante), con el Lunes de Pascua (6 de abril), aunque lo cierto es que no pocos municipios han optado por alargarla aún más, añadiendo el 2 de abril (Jueves Santo) a su propio calendario: más de 60 localidades tendrán fiesta el 2, 3 y el 6 de abril, aunque una veintena de municipios lo alargan por delante, con festivos el 3, el 6 y el 7 de abril.

Después habrá que esperar hasta junio para el siguiente. Lo cierto es que Cataluña tiene bien distribuidos sus festivos autonómicos, no concentrados en un solo periodo. El 24 de junio, día de San Juan, festivo en muchos otros puntos del país, también será día inhábil en toda la comunidad autónoma, con especial intensidad en la ciudad de Barcelona, donde se celebra la nit de Sant Joan. En la siguiente tabla puedes consultar todos los festivos, locales, autonómicos y nacionales, para Cataluña en 2026:

Después de San Juan es el turno de la Diada, el 11 de septiembre, cuando toda Cataluña también estará de fiesta, para cerrar su calendario autonómico con el día de San Esteban, 26 de diciembre, en algunos puntos conocido como segunda Navidad. El día de Sant Jordi, una mezcla entre el día del Libro (que se celebra en la misma jornada) y el día de los enamorados, otra veintena de municipios también lo verán marcado como día de fiesta, aunque no está entre ellos la capital, Barcelona. Los festivos en las capitales de provincia para 2026 son los siguientes: