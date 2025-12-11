Calendario laboral de Cantabria 2026: todos los festivos locales de cada municipio

Al borde del final de año ha llegado el calendario laboral de festivos locales de Cantabria. Consulta en el siguiente buscador todos los días de fiesta de los más de un centenar de municipios cántabros.

El 1 de enero es el primer festivo del año, en toda España, y en Cantabria, el último de 2026 también será nacional (el día de Navidad). Y a lo largo del resto de los 365 días del año, los más de un centenar de municipios cántabros ya tienen designados sus festivos locales, dos en cada Ayuntamiento, que se suman a los ocho que recoge el calendario laboral nacional y a los cuatro autonómicos, recogidos todos en el calendario cántabro, publicado el 11 de diciembre.

Igual que muchas otras comunidades autónomas, Cantabria alarga la Semana Santa decretando como día de fiesta el Jueves Santo, 2 de abril, víspera de festivo nacional. Y para el siguiente habrá que esperar al 28 de julio, cuando se celebra el Día de las Instituciones de Cantabria, en recuerdo de la constitución de la junta general cántabra en 1778, un evento clave para la posterior formación de la comunidad autónoma uniprovincial tal y como existe a día de hoy. Además, el 15 de septiembre Cantabria celebra el Día de la Bien Aparecida, la patrona de la región, por lo que todas las localidades de la comunidad comparten este día de fiesta.

El cuarto de los festivos autonómicos tiene lugar en diciembre, creando un 'puente' al que no toda España tiene derecho: el 7 de diciembre, lunes, se considera día fiesta, al trasladarse al lunes el día de la Constitución española (6 de diciembre), que cae en domingo. Así pues, junto al 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción y festivo nacional, Cantabria disfruta de este pequeño y real 'puente', sin necesidad de solicitar días extra.

Entre los festivos locales destaca el 15 de mayo, día de San Isidro, que comparten 14 municipios, desde Alfoz de Lloredo hasta Cillorigo de Liébana, o el 29 de junio, San Pedro, que comparten casi una veintena de localidades, entre ellas Noja, Comillas o Santillana del Mar. La capital, Santander, disfrutará en 2026 del 25 de mayo como día de fiesta, en celebración de la patrona de la ciudad, la Virgen del Mar; y también del 25 de julio, día de Santiago Apóstol, en honor al cual tiene lugar la Semana Grande de las fiestas santanderinas.

