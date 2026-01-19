El tren Iryo que descarriló en Adamuz (Córdoba) había pasado su última revisión 3 días antes del accidente

¿Por qué es importante? Los trenes de larga distancia y alta velocidad tienen que someterse a revisiones constantes. El Iryo descarriló e invadió la vía contigua, lo que hizo descarrilar otro tren diferente.

El tren de Iryo que descarriló este domingo en Adamuz (Córdoba), provocando el descarrilamiento de otro y dejando una considerable cifra de heridos y fallecidos, había pasado su última revisión el 15 de enero, tres días antes del siniestro, según ha confirmado la agencia EFE. El tren concretamente, según la información de la compañía, había sido fabricado en 2022. Iryo ha explicado en un comunicado que mantiene comunicación constante con todas las instituciones implicadas —Ministerio de Transportes, ADIF, Delegación del Gobierno, Junta de Andalucía y los Ayuntamientos de Adamuz y Córdoba— y ha agradecido la solidaridad, la rápida respuesta y los medios humanos y técnicos desplegados desde el primer momento.

El accidente afectó al servicio 6189, un tren que realizaba el trayecto entre Málaga y Madrid y que había salido de la estación malagueña a las 18:40h. En el momento del accidente, que tuvo lugar en torno a una hora más tarde en territorio cordobés, viajaban aproximadamente 300 personas en el tren. La compañía ha asegurado que se encuentra a total disposición de la Comisión encargada de la investigación del accidente y que colaborará plenamente, facilitando toda la información que le requieran, además de lamentar "profundamente" lo ocurrido. Iryo ha activado "todos los protocolos de emergencia", entre ellas un servicio telefónico de atención a familiares y personas afectadas.

