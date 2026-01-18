DIRECTO
Descarrilamiento en Córdoba, en directo | Se activan teléfonos de contacto para los familiares afectados
Al menos dos personas han muerto, varias han resultado heridas y un número no precisado están atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de Alta Velocidad en el término municipal de Adamuz.
Comunicado de Iryo: lamenta lo ocurrido y activa todos los protocolos de emergencia
Llamamiento en Adamuz para llevar agua y mantas
Moreno suspende toda su agenda de mañana por el accidente
El Gobierno "trabaja los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros"
317 personas viajaban en el tren de Iryo
Ascienden a cinco los muertos en el descarrilamiento
El periodista Juanjo Cuéllar, desde Atocha: "Solo salen los trenes que van a Barcelona o al norte"
La circulación de trenes entre Madrid y Andalucía está suspendida
Los hospitales y equipos del SUMMA madrileños, "a disposición" de la Junta
Emergencias de Andalucía despliega cinco UVIs móviles
Bendodo pide a Renfe que se "esfuerce en transmitir la información para evitar incertidumbre"
Juanma Moreno: "Hemos enviado servicios de emergencia y apoyo logístico a la zona"
Iryo confirma dos muertos y varios heridos
Los trabajos en un tren se van a alargar toda la noche
Puente indica que está siguiendo toda la información sobre el suceso
Los detalles del accidente
Al menos dos muertos y varios heridos
Iryo ha publicado un comunicado en el que ha señalado que "esta tarde se ha producido un descarrilamiento en el servicio 6189, que realizaba el trayecto Málaga–Madrid". "El servicio había partido de Málaga a las 18:40 horas y, en el momento del suceso, viajaban aproximadamente 300 personas", ha indicado en X.
Así, la compañía ha expresado que "lamenta profundamente lo ocurrido y ha activado todos los protocolos de emergencia, colaborando estrechamente con las autoridades competentes para la gestión de la situación".
Desde Adamuz, se ha hecho un llamamiento a la población para que lleve agua y mantas a la caseta municipal, que ya está abierta para alojar a los afectados que están siendo recogidos por voluntarios.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha indicado que suspende toda su agenda política prevista para este lunes tras el descarrilamiento en Córdoba.
El Gobierno "trabaja los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado que está "muy pendiente del accidente entre dos trenes de Alta Velocidad que han descarrilado en Adamuz (Córdoba)", y ha señalado que el Gobierno "está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros".
317 personas viajaban en el tren de Iryo
Un total de 317 personas viajaban en el tren de Iryo que salió a las 18:40 horas de Málaga con destino a Puerta de Atocha en Madrid. Apenas una hora después, sus tres últimos vagones descarrilaron e invadieron la vía contigua por la que circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló.
La Guardia Civil ha elevado a cinco los muertos por el descarrilamiento en Adamuz, aunque se trata de una cifra provisional, ya que los servicios de emergencia están trabajando en la zona.
El periodista Juanjo Cuéllar, desde Atocha: "Solo salen los trenes que van a Barcelona o al norte"
El periodista de laSexta Juanjo Cuéllar, que se encuentra en Atocha, ha indicado que "todos los trenes con destino Andalucía están suspendidos" y que "solo están saliendo los que van a Barcelona o al norte".
"Se indica que el AVE que salía a las 21:05 con destino Santa Justa está suprimido", ha añadido, al tiempo que ha destacado que "hay mucha gente en la zona de embarque".
La circulación de trenes entre Madrid y Andalucía está suspendida
La circulación de trenes de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía ha quedado suspendida este domingo tras el descarrilamiento de un tren en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba).
Por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente, según ha informado Adif en la red social X, que no ha dado detalles por el momento sobre la duración prevista de la suspensión del servicio.
Los hospitales y equipos del SUMMA madrileños, "a disposición" de la Junta
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha indicado que "los hospitales de la Comunidad de Madrid y los equipos del SUMMA 112 están pendientes del trágico accidente en Córdoba y a disposición de la Junta de Andalucía". "En Atocha, se desplegarán equipos de apoyo para acompañar a los familiares", ha señalado en una publicación en la red social X.
Emergencias de Andalucía despliega cinco UVIs móviles
Tras el descarrilamiento y colisión de los dos trenes, el '061' ha indicado que ha desplegado cinco UVIs móviles, un vehículo de apoyo logístico y cuatro DCCU (Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia).
Bendodo pide a Renfe que se "esfuerce en transmitir la información para evitar incertidumbre"
El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, también ha expresado su preocupación "por el alcance de este accidente ferroviario en Córdoba". Así, ha manifestado su "confianza en los servicios de Emergencias" y ha pedido a Renfe "que se esfuerce al máximo en transmitir toda la información para evitar incertidumbre a los familiares de los que viajan en los trenes".
Juanma Moreno: "Hemos enviado servicios de emergencia y apoyo logístico a la zona"
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado en su perfil de X que está "muy preocupado por el grave accidente ferroviario en la provincia de Córdoba". "Hemos enviado servicios de emergencia y apoyo logístico a la zona para ayudar en todo lo que sea necesario. Estamos muy pendientes de las personas afectadas", ha indicado el político.
Desde Iryo han confirmado la información de la Guardia Civil de que dos personas han muerto tras el descarrilamiento. Sin embargo, por el momento, no hay un número exacto de heridos. En lo referente a las causas del accidente, la compañía no sabe qué ha podido pasar.
Los trabajos en un tren se van a alargar toda la noche
Los trabajos con uno de los trenes, el primero en descarrilar, se van a alargar durante toda la noche.
Puente indica que está siguiendo toda la información sobre el suceso
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha informado en su perfil de X que se encuentra en el H24 de Adif, en Atocha, "siguiendo la información del grave accidente ferroviario en Adamuz". "Iré informando por aquí de las novedades que estén confirmadas", ha señalado.
Los detalles del accidente
El accidente ocurrió a las 19:45 horas, cuando un tren de LD AV Iryo 6189 Málaga-Pta de Atocha ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz y ha invadido la vía contigua, por la que circulaba otro convoy de LD AV 2384 Pta. de Atocha-Huelva, que también ha descarrilado.
Al menos dos personas han muerto, varias han resultado heridas y un número no precisado están atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba), según han informado fuentes de la Guardia Civil.