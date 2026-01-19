El presidente de Renfe, sobre el accidente de Adamuz: "Aún es difícil conocer la dimensión total de lo que ha ocurrido"

¿Qué ha pasado? El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha asegurado poco antes de las 6:00h de la mañana que "aún es difícil" saber exactamente lo que ha ocurrido y "la dimensión total" del accidente de Adamuz.

Se trata de uno de los peores accidentes ferroviarios de España, y a primera hora del lunes todavía no se puede cerrar un balance definitivo de víctimas. En torno a las 6:00h de la mañana, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha compartido sus "más sinceras condolencias" a familiares y seres queridos del accidente, pero ha asegurado que "aún es difícil conocer la dimensión total de lo ocurrido". Pasada esa hora, la cifra de muertos en el siniestro pasaba de 21 a 39, con más de 150 heridos de diversa consideración, entre ellos cinco muy graves y 24 graves.

"Equipos de Renfe siguen colaborando con los servicios de emergencias. Es una tragedia que nos golpea a todos", ha señalado. El accidente de Adamuz tuvo lugar el domingo, 18 de enero, sobre las 19:45h, cuando un tren Iryo que realizaba una ruta entre Málaga y Madrid descarriló e invadió la vía contigua, provocando el descarrilamiento de otro tren, que cubría la ruta entre Madrid y Huelva.