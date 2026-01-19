Ahora

Accidente de tren en Córdoba

El presidente de Renfe, sobre el accidente de Adamuz: "Aún es difícil conocer la dimensión total de lo que ha ocurrido"

¿Qué ha pasado? El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha asegurado poco antes de las 6:00h de la mañana que "aún es difícil" saber exactamente lo que ha ocurrido y "la dimensión total" del accidente de Adamuz.

Tren descarrilado en AdamuzTren descarrilado en AdamuzlaSexta

Se trata de uno de los peores accidentes ferroviarios de España, y a primera hora del lunes todavía no se puede cerrar un balance definitivo de víctimas. En torno a las 6:00h de la mañana, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha compartido sus "más sinceras condolencias" a familiares y seres queridos del accidente, pero ha asegurado que "aún es difícil conocer la dimensión total de lo ocurrido". Pasada esa hora, la cifra de muertos en el siniestro pasaba de 21 a 39, con más de 150 heridos de diversa consideración, entre ellos cinco muy graves y 24 graves.

"Equipos de Renfe siguen colaborando con los servicios de emergencias. Es una tragedia que nos golpea a todos", ha señalado. El accidente de Adamuz tuvo lugar el domingo, 18 de enero, sobre las 19:45h, cuando un tren Iryo que realizaba una ruta entre Málaga y Madrid descarriló e invadió la vía contigua, provocando el descarrilamiento de otro tren, que cubría la ruta entre Madrid y Huelva.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Descarrilan dos trenes en un aparatoso accidente en Córdoba: hay al menos 10 muertos y un centenar de heridos
  2. Europa prepara aranceles por valor de 93.000 millones de euros contra EEUU
  3. El año más autoritario de Trump: amenazas, ataques y deportaciones en el mandato más peligroso del republicano
  4. Illa permanecerá dos semanas hospitalizado por una dolencia en una pierna para hacerse pruebas y someterse a rehabilitación
  5. Los socialistas de Seguro ganan las presidenciales en Portugal sin margen suficiente para evitar una segunda vuelta
  6. Las 14 horas de fiesta, música, 'beers' y confesiones de Manuel Carrasco y Jordi Évole en Londres: "Sabiendo lo que hoy sé, no volvería a OT"