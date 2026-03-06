Buscan a una mujer de 56 años que se cayó al río Silvestre en Asturias

Los detalles Ha sido la hija quien ha llamado al 112 Asturias alertando de que su madre había caído al río, que presenta una importante crecida debido a las intensas lluvias que hay en la zona.

La Guardia Civil ha establecido este viernes un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a una mujer de 56 años que se cayó al río Silvestre, en el municipio asturiano de San Martín del Rey Aurelio, en la zona central de la comunidad.

Según el Instituto Armado, sobre las 19:45 horas de este viernes el 112 Asturias ha informado a los agentes del aviso de una mujer cuya madre se había caído al río, en la zona de La Huerta, tras lo que no la había vuelto a ver.

En ese momento, se han desplazado al lugar dos efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil y dos patrullas de Seguridad Ciudadana de Langreo y Noreña. Por parte del 112, se han trasladado bomberos, el Grupo de Rescate, la Unidad Canina. Además, los agentes han hecho uso de drones para tratar de localizar a la mujer.

La búsqueda, a la que también se ha unido la Policía Local de San Martín del Rey Aurelio, consiste en el reconocimiento y recorrido del río aguas abajo, el cual presenta una importante crecida debido a las intensas lluvias en la zona.

