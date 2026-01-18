Ahora

Hay al menos siete muertos

Varios pasajeros del Iryo afirman que el tren "ha empezado a temblar muchísimo" antes del descarrilamiento

¿Qué ha pasado? Según cuentan, el convoy ha empezado a hacer movimientos raros "10 minutos después de salir". "Ha descarrilado del coche 6 para atrás", dicen.

Descarrilamiento de tren en Adamuz
Los pasajeros que iban a bordo del tren Iryo que viajaba desde Málaga a Madrid han afirmado que, momentos antes de descarrilar, el convoy "ha empezado a temblar muchísimo". El tren se ha salido de las vías en Adamuz, Córdoba, chocando con otro que hacía el trayecto de Madrid a Huelva. Hay al menos siete muertos.

Así lo ha afirmado una pasajera en redes sociales: "A 10 minutos de salir el tren ha empezado a temblar muchísimo y ha descarrilado del coche 6 para atrás".

En su mensaje, además, indica que en el convoy "se ha ido la luz" una vez que se ha producido el accidente y que ellos, en el momento del mismo, estaban "en el vagón 5".

El accidente ha obligado a movilizar a los servicios de Emergencias 061 hasta el lugar de los hechos. Allí se han desplazado cinco UVI móvil, un vehículo de Apoyo Logístico y cuatro DCCU. Además, el tráfico ferroviario está detenido y siete trenes han tenido que dar la vuelta.

En la estación de Puerta de Atocha ya se están comunicando cancelaciones y retrasos a causa del descarrilamiento. "Todos los trenes con destino Andalucía están suspendidos", ha expresado un pasajero que estaba en el lugar en el momento del accidente en Adamuz.

"Solo se están subiendo a los trenes los que van hacia Barcelona y la zona norte", ha proseguido desde Atocha.

En total, entre ambos trenes, viajaban 504 pasajeros. En el que iba dirección Madrid, había 317; en el otro, 187.

