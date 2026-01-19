Todo lo que se sabe del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que deja más de 30 muertos

Entre líneas El ministro de Transportes, Óscar Puente, reconocía en la madrugada de este lunes que el accidente es "raro y difícil de explicar". Según Iryo, la evacuación de los pasajeros del servicio 6189 ya ha finalizado.

Un tren de Iryo con 317 personas a bordo descarriló en su trayecto de Málaga a Madrid, colisionando con un convoy de Renfe que se dirigía a Huelva. El accidente dejó 21 personas fallecidas y 73 heridas, 24 de ellas en estado grave. El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó el accidente como "tremendamente extraño" debido a que ocurrió en una recta y con infraestructura renovada. La Junta de Andalucía ha desplegado un amplio dispositivo sanitario y la UME se ha movilizado para ayudar. La circulación ferroviaria en varias líneas de alta velocidad ha sido suspendida, afectando a más de 200 trenes. Una comisión independiente investigará las causas del siniestro.

¿Qué ha ocurrido? Un tren de Iryo con 317 personas a bordo salió de Málaga a las 18:40 con destino a Puerta de Atocha. Durante su trayecto, concretamente a las 19:39 horas, sus tres últimos vagones descarrilaron e invadieron la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, con 184 personas a bordo. Tras la colisión, los dos primeros coches del Alvia, con 53 personas a bordo, "han salido despedidos", cayendo por un terraplén de unos cuatro metros.

¿Cómo ha sido el accidente? El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, compareció en la madrugada de este lunes para trasladar los pocos detalles que se conocen de un accidente "tremendamente extraño". El descarrilamiento tuvo lugar "en una recta" por parte de un tren que era "prácticamente nuevo" que "no llega a los cuatro años". Además, la vía estaba "totalmente renovada", según el ministro. "Es raro, es muy raro, muy difícil de explicar", reconocía Puente, que detallaba que en esas obras de renovación, que concluyeron el pasado mes de mayo, se invirtieron 700 millones de euros.

¿Cuántas personas hay afectadas? A primera hora de este lunes, la agencia EFE confirmaba que la cifra de fallecidos se elevaba a 39. Según la última actualización de Emergencias 112 Andalucía, 21 personas han fallecido en este accidente y otras 73 han resultado heridas, de las cuales 24 se encuentran en estado grave. Las autoridades han recalcado que esta cifra "no es definitiva", algo que han repetido Óscar Puente y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

¿Qué medios hay desplegados? La Junta de Andalucía mantiene un amplio dispositivo sanitario activo en Adamuz, con UVIs móviles, ambulancias y equipos de cuidados críticos. Además, un equipo especializado en búsqueda y rescate tras desastres de la Unidad Militar de Emergencias (UME) certificado por la ONU se ha desplazado hasta Adamuz para ayudar en las labores tras el trágico siniestro. En la estación se ha habilitado un punto de atención psicológica, mientras que la alcaldesa, Pilar Miranda, y la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, se han trasladado al lugar para brindarles apoyo.

Teléfonos de atención a los afectados. Renfe e Iryo han habilitado sus teléfonos de atención para los familiares de las víctimas de los trenes descarrilados en Adamuz. Los teléfonos son los siguientes:

Renfe: 900101020 y 910150000.

Iryo: 90001402.

¿Se puede ayudar? El consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha pedido a la población que no acuda a los hospitales salvo casos de urgencia. Del mismo mdoo, el 112 ha pedido a la población que no acuda a la zona a la que se ha producido el descarrilamiento. Durante la madrugada, el Centro de Transfusión, tejidos y células de Córdoba ha trasladado que las necesidades de sangre están cubiertas gracias a la "respuesta inmediata" de la ciudadanía. La Junta de Andalucía ha desplegado un dispositivo sanitario con más de una veintena de equipos de emergencia ante el descarrilamiento y ya está redistribuyendo sangre hacia Córdoba y Jaén para atender a los heridos, han informado fuentes del Ejecutivo autonómico a la Agencia EFE.

¿Cómo está afectada la circulación? Más de 200 trenes se verán afectados por la suspensión de la circulación ferroviaria en las líneas de alta velocidad entre Madrid y las ciudades andaluzas de Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva este lunes. El corte de la circulación afectará sobre todo a Renfe, que es la que tiene más circulaciones. Las estaciones de tren de Atocha (Madrid), Córdoba, Sevilla y Málaga han permanecido abiertas toda la noche para alojar a los cientos de pasajeros que no han podido coger sus trenes.

¿Quién efectuará la investigación? Se espera que la investigación llevada a cabo por expertos en materia ferroviaria dure, al menos, un mes, como trasladó el ministro Puente. "Es una comisión creada por ley e independiente, para que arroje luz y esclarezca las causas. Que todo quede claro, tanto para las víctimas como para aprender qué ha pasado y que no vuelva a suceder", detalló.

