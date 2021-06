En el vídeo que acompaña a estas líneas se recoge la brutal agresión por parte de un hombre de 32 años a un conductor por saltarse un paso de peatones y casi atropellar a un bebé en Picassent, Valencia. Concretamente, tras el incidente y cuando el conductor se disponía a disculparse por lo ocurrido, el padre se fue hacia él con violencia y tras golpearle le dejó en el suelo, inconsciente.

Un equipo de laSexta ha hablado con el agredido, que asegura que no se esperaba esa actitud "criminal" por parte del padre. Dice además que el paso de peatones no estaba señalizado y no se ve al girar, pero recuerda que su primera reacción fue bajarse del vehículo para pedir disculpas.

Una cámara del Ayuntamiento de la localidad lo grabó todo. En el vídeo se puede apreciar cómo la víctima se salta el cruce y el agresor, muy ágil y rápido, recoge el carrito donde va el bebé para evitar una fatalidad. En ese momento, y como se puede presenciar en las imágenes, el conductor detiene el coche para disculparse con la familia.

El agresor enfurece: primero golpea al vehículo y luego a él, tumbándolo de un solo puñetazo. El hombre cayó y se golpeó la cabeza con el bordillo de la acera mientras el agresor huía del lugar sin esperar a que llegasen los servicios de emergencias.

Al momento, unas personas que estaban en un bar próximo acudieron rápidamente para socorrer al hombre que yacía en el suelo. Una de las trabajadoras cuenta: "Cuando yo llegué al hombre lo estaban levantando. Intenté curarlo porque le conozco. Tenía una cruz en la cabeza. En ese momento vino la ambulancia". Una testigo que presenció los hechos arguye: "Lo podría haber matado. Porque cayó en el canto, le llega a dar en un mal sitio y lo mata".

Cuando la víctima se estabilizó, acudió a denunciar los hechos a las autoridades. El agresor se marchó y no esperó a la llegada de la ambulancia. La Guardia Civil lo ha detenido y ha sido acusado de delitos de lesiones y daños en vehículo valorados en 600 euros. laSexta ha contactado con este, pero no ha querido declarar ante los medios.