Ahora

España arde

Los incendios dan un respiro a las puertas de un fin de semana en el que el calor incrementará el riesgo de nuevos focos

La otra cara Pese a que el calor ha dado una tregua en los últimos días, las temperaturas volverán a subir este fin de semana en Extremadura, Castilla y León y Galicia, las tres comunidades autónomas que más han sufrido en esta ola de incendios.

Un hidroavión trata de apagar el fuego, a 21 de agosto de 2025, en Anllarinos del Sil, León, Castilla y León (España).
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Tras dos semanas de lucha contra el fuego, se empieza a ver la luz al final del túnel. La situación de la mayor parte de los grandes incendios forestales mejora en las últimas horas gracias a la bajada de las temperaturas y al aumento de la humedad en el oeste peninsular.

La mejor noticia llega desde Jarilla (Cáceres). Doce días después, el fuego está estabilizado y perimetrado, lo que hace previsible que en las próximas horas las autoridades puedan bajar el nivel de peligrosidad.

No obstante, los bomberos insisten en que es posible que haya alguna pequeña reactivación del fuego debido a la existencia de múltiples puntos calientes. En total, se han quemado 17.300 hectáreas en un perímetro de 170 kilómetros.

Preocupación en Galicia y Castilla y León

La mayor parte de los focos activos están actualmente en el noroeste peninsular. En Galicia siguen activos ocho grandes incendios. Cinco de ellos están en la provincia de Ourense, entre ellos el de Larouco, el más grande de la historia de la región. Los técnicos comienzan a darlo por estabilizado y aseguran que no hay llamas activas, aunque no se da por extinguido.

Además, hay tres nuevos focos en Lugo y Pontevedra, donde se han tenido que efectuar varios desalojos por la proximidad de las llamas a diversos núcleos de población.

En Castilla y León siguen activos 22 incendios, ocho de ellos graves. No obstante, la situación de todos ellos mejora, incluido el que afecta al Parque Natural del Lago de Sanabria, en Zamora. Allí, decenas de vecinos han podido regresar a sus casas este viernes al aumentar el grado de control de los equipos de extinción sobre el incendio.

También mejora la situación en León, donde la mayor parte de los incendios activos se encuentran estabilizados y los esfuerzos de los bomberos se centran en evitar que se reaviven las llamas, tal y como sucedió este jueves en Anllares del Sil, una reactivación que obligó a evacuar la localidad de Anllarinos.

Detenidos 41 pirómanos

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han detenido, desde principios del mes de junio, a un total de 41 personas por provocar incendios forestales, uno de ellos este viernes, e investigan a otras 127 por su posible implicación en el origen de algunos fuegos, según datos del Ministerio del Interior.

Aumentan las temperaturas y el riesgo de incendios

Pese a que el calor ha dado una tregua en los últimos días y ha permitido a los bomberos avanzar en la extinción y el control de los incendios, las temperaturas volverán a subir este fin de semana, y la peor noticia es que subirán especialmente en Extremadura, Castilla y León y Galicia, las tres comunidades autónomas que más han sufrido en esta ola de incendios. Por ello, las autoridades piden redoblar las precauciones, ya que el riesgo de que se produzcan nuevos focos pasará a ser extremo.

Las 6 de laSexta

  1. El PP, incómodo con Bendodo: división y críticas dentro de su propio partido por llamar "pirómana" a la directora de Protección Civil
  2. Los médicos palestinos se niegan a abandonar el hospital Al Shifa pese a las advertencias israelíes
  3. ¿Está volviendo Colombia al terrorismo de la época de las FARC?: laSexta analiza la situación tras el doble atentado
  4. Varios muertos y decenas de heridos tras volcar un autobús turístico al norte de Nueva York
  5. Grafiteros al límite: arriesgan su vida por ganar seguidores en redes sociales causando un daño millonario a las arcas públicas
  6. Cerrado un grupo de Facebook en el que hombres compartían imágenes íntimas de sus parejas sin su consentimiento