Aplausos y gritos de apoyo para recibir al menor con parálisis cerebral agredido por cuatro compañeros en Santander

En Santander, una multitud se congregó para apoyar a Antonio, un joven con parálisis cerebral agredido por cuatro compañeros de instituto. Los agresores, denunciados tras la difusión de las imágenes, enfrentan una petición de orden de alejamiento por parte del Ministerio Público, respaldada por la familia de Antonio y sus compañeros. La madre de la víctima insiste en que su hijo no debe cambiar de centro, ya que merece estar allí. La agresión, no la primera, ocurrió hace dos semanas, cuando Antonio fue golpeado y burlado mientras estaba en su silla de ruedas. El departamento de Educación activó el protocolo de acoso escolar y el centro inició un procedimiento disciplinario, aunque este se detuvo al abrirse un proceso penal.

Multitudinaria concentración de apoyo al chico con parálisis cerebral agredido por cuatro de sus compañeros de instituto en la ciudad de Santander. Así, como se observa en las imágenes sobre estas líneas, entre aplausos y gritos de "justicia" ha sido recibido Antonio a las puertas del centro educativo cántabro.

Una vez que las imágenes salieron a la luz y los cuatros agresores fueron denunciados, el Ministerio Público ha pedido para ellos una orden de alejamiento de la víctima, así como del instituto. Una petición que también comparte la familia de Antonio, así como el resto de sus compañeros. De hecho, la Consejería de Educación ha confirmado este viernes que no descarta cambiarlos de centro.

En esa línea se ha pronunciado la madre de la víctima, pues asegura no quiere "sacar" a su hijo "de su sitio", ya que "tiene todo el derecho del mundo de estar ahí". Por ello, insiste en que él "no tiene por qué cambiarse a estas alturas del curso ni de clase ni acostumbrarse a otros tutores". Precisamente, ella contó este jueves en Más Vale Tarde que la agresión detonante no era la primera.

Los hechos, que trascendieron este pasado miércoles, ocurrieron hace dos semanas, cuando los implicados increparon y grabaron a la víctima en silla de ruedas, mientras le golpeaban hasta con sillas y se burlaban de él. Incluso, en uno de los fragmentos se escucha como uno le dice "agáchate come mierda", para acto seguido propinarle un golpe en la cabeza.

Ante lo sucedido, el departamento de Educación regional activó el protocolo de acoso escolar, mientras que el centro abrió un procedimiento disciplinario ordinario a los responsables de la agresión, en el que se incluían medidas cautelares, así como la expulsión del instituto durante cinco días, el plazo máximo que marca la ley y ya cumplido. Si bien, con la apertura del procedimiento por la vía penal, incoado por la familia, dicho expediente se ha parado.