Ramoncín, al ver las imágenes de cuatro menores que agreden a otro con parálisis: "A los 17 años no eres un niño, y por lo tanto debes pagar"

El cantante no duda en señalar en Más Vale Tarde que estos chicos "actúan como psicopátas" al agredir de esa manera a uno de sus compañeros de clase. Por eso, considera que a esa edad "no eres un niño".

"Actúan como psicópatas". Así es como Ramoncín considera que se han comportado los cuatro menores que han agredido a otro con parálisis cerebral en Santander. Unas imágenes espeluznantes a raís de las que la penalista Bea de Vicente se preguntaba segundos antes qué había detrás, señalando a la educación recibida los hogares. De hecho, ha asegurado querer "saber quiénes son los padres y cómo los han educado"

En ese sentido, el cantante destaca que "lo único en lo que discrepamos" con su compañera de mesa en Más Vale Tarde "es con el tema de mayorías y minorías de edad". A sus ojos, "dependiendo del delito se les tiene que tratar de una manera o de otra" y no tanto en función de su edad, porque "si tú con 17 años haces una cosa como esta, a los 17 años no eres un niño, lo siento mucho, eres un joven".

De esta manera, enfatiza Ramoncín que "a los 17 años no eres un niño, y por lo tanto debes pagar el delito que haces". Si bien aclara que no habla "de meterlos en un presidio con delincuentes de otro tipo", no duda en destacar que estos chicos se han comportado como auténticos psicópatas.