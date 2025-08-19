Madrid deja atrás la ola de calor, pero activa una alerta por la llegada de aire africano que puede afectar a la calidad del aire

¿Por qué es importante? Desde Salud Pública recomiendan no realizar ejercicio al aire libre y limitar las estancias en el exterior, especialmente en el caso de personas con problemas respiratorios o cardiovasculares.

Madrid se prepara para el fin de la ola de calor, pero la Comunidad alerta sobre una masa de aire africano que podría deteriorar la calidad del aire y afectar la salud. Elena Andradas, directora de Salud Pública, ha emitido recomendaciones: evitar el ejercicio físico intenso al aire libre, limitar el tiempo en exteriores y tomar precauciones con grupos vulnerables, como personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, embarazadas, niños menores de seis años y mayores de 65. Se sugiere usar mascarillas FFP2 en casos de sensibilidad especial, mantenerse hidratado y ventilar las viviendas en la mañana o noche. La masa de aire podría contener polvo en suspensión, aumentando la contaminación y el riesgo de problemas respiratorios. Sanidad aconseja acudir al médico ante síntomas como dificultad para respirar, tos intensa o dolor en el pecho.

Tras 16 días de calor intenso, Madrid comienza a despedirse de la ola de calor. Sin embargo, la Comunidad ha activado este martes un aviso a la población ante la entrada de una masa de aire africano que podría afectar tanto a la calidad del aire como a la salud.

La directora general de Salud Pública, Elena Andradas, ha difundido una serie de recomendaciones: evitar el ejercicio físico intenso al aire libre, reducir la permanencia en exteriores y extremar precauciones en los grupos más vulnerables, como personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, mujeres embarazadas, niños menores de seis años y mayores de 65.

En casos de especial sensibilidad, se aconseja el uso de mascarillas FFP2. En todo caso, se recomienda mantener una buena hidratación y ventilar las viviendas en las primeras horas de la mañana o durante la noche.

La masa de aire africano podría contener polvo en suspensión, lo que incrementaría la contaminación atmosférica y, con ello, el riesgo de irritación de las vías respiratorias y una mayor susceptibilidad a infecciones. Por este motivo, Sanidad recuerda que, ante síntomas como dificultad para respirar, tos intensa o dolor en el pecho, es fundamental acudir a un centro de salud, especialmente en personas con patologías respiratorias o cardiovasculares.