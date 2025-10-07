Temor en la aldea de A Bola (Ourense) tras descubrir que uno de los vecinos es un asesino en serie

Los detalles Fue la misma alcaldesa, María Teresa Barge, la que dio la voz de alarma a la quincena de habitantes de que convivían con un hombre condenado por cinco agresiones sexuales y tres homicidios.

En la aldea de A Bola, Ourense, reina el temor entre los vecinos por la presencia de Antonio, un asesino múltiple que, tras cumplir 40 años de condena, se ha mudado allí. Inicialmente, los lugareños, sin conocer su pasado, le ofrecieron ayuda para instalarse. Sin embargo, la situación cambió cuando la alcaldesa, María Teresa Barge, informó sobre su historial criminal, provocando que los vecinos se distanciaran. Antonio fue condenado por cinco agresiones sexuales y tres homicidios, incluyendo el asesinato de una niña de 11 años. Aunque la Guardia Civil visitó la aldea, los residentes viven con miedo e incertidumbre.

El temor de la quincena de vecinos de la aldea de A Bola, en la provincia de Ourense, se refleja con un gran silencio en las calles. Un miedo por un tal Antonio que ha resultado ser un asesino múltiple que tras cumplir una condena de 40 años se ha mudado a la localidad gallega. Dicen que no se sienten tranquilos.

De hecho, nadie "tiene trato con él", porque tampoco "sale de casa", según relato uno de los vecinos. Sin embargo, cuando Antonio se mudó y como buenos anfitriones le ayudaron a instalarse. "Al principio, los vecinos subían a su casa a llevarle la compra o preguntarle si tenía alguna necesidad", relata la alcaldesa de A Bola, María Teresa Barge.

Una situación que cambió después de que ella misma avisase a los vecinos de que viven puerta a puerta con un asesino en serie después de verlo en redes y medios. "Nos avisó de quién era y entonces no quisimos saber nada", asegura el primer vecino mencionado, mientras que otro subraya que se trata de "una cosa muy seria". Precisamente, otro de ellos sostiene que "es un elemento" y "vergonzante".

Antonio pasó un total de 40 años en la cárcel por cinco agresiones sexuales y hasta tres homicidios. Una de sus víctimas fue una niña de 11 años que tras agredirla sexualmente la ahogó en una bañera y la enterró en una fosa de cemento. Incluso participó en las batidas para encontrarla. En 2005, a los pocos días de salir de prisión, volvió a matar. Esta vez a una mujer cuyo cadáver arrojó a una cuneta.

La Guardia Civil acudió a la aldea, pero "marcharon". Si bien tampoco tienen muy claro los vecinos por qué ha acabado allí, algunos apuntan a que quizás es "amigo de los dueños de la casa". De momento, no obstante lo único que saben que viven conteniendo el aliento.

