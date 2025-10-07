Teresa Barge, alcaldesa de A Bola, tras descubrir el pasado delictivo de su nuevo vecino: "Hay que tener una distancia de seguridad"

A Bola, una pequeña aldea gallega de solo 12 habitantes, vive días de conmoción. Su alcaldesa, Teresa Barge, descubrió por casualidad que uno de sus vecinos, Antonio Gil Balguer, era un exconvicto con un historial de asesinatos y agresiones sexuales.

A Bola, una pequeña localidad de Ourense con apenas 12 vecinos, se ha convertido en el centro de la actualidad tras conocerse la identidad de uno de sus residentes, Antonio Gil Balguer, un hombre de 74 años con un pasado criminal estremecedor.

El anciano había sido recibido con los brazos abiertos cuando llegó al pueblo tras salir de prisión en 2025, después de cumplir condena por violaciones y múltiples asesinatos. Nadie sospechaba nada hasta que la alcaldesa, Teresa Barge, decidió buscar su nombre en Internet.

Más Vale Tarde ha conectado con la regidora, que ha relatado cómo se enteró de la historia. Según cuenta, fueron los vecinos quienes le avisaron de que el nuevo habitante tenía problemas de movilidad. "Parecía que necesitaba ayuda social y nos acercamos con los servicios sociales a comprobar la situación", explica Barge.

Fue en ese momento cuando vio su nombre en el buzón y decidió buscarlo en la red. "Descubrí la tremenda trayectoria que tenía", asegura. La alcaldesa aclara que en ningún momento obtuvo información a través del Ayuntamiento. "Los datos protegidos oficiales del Ayuntamiento se respetan en todo momento, pero la información que se ha hecho pública es a través de diversos medios y redes", subraya.

Fue ella quien informó a la Guardia Civil y a los vecinos, al considerar que "se estaban acercando a su casa y entendemos que hay que tener una distancia de seguridad. Es cierto que tiene dificultades de movilidad, pero tampoco creo que haya que acercarse. Nuestra prioridad son los vecinos y creo que deben estar debidamente informados, y luego a la Guardia Civil para que puedan hacer sus labores de vigilancia y de protección", detalla la alcaldesa.

