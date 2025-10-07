Teresa Barge: "Una cosa es el cumplimiento de condena y otra es la reinserción para delitos graves de agresión sexual"

Tras descubrir que uno de los vecinos de A Bola era un exconvicto por violación y asesinato, la alcaldesa Teresa Barge decidió informar a los habitantes del pueblo y a la Guardia Civil, asegurando que su prioridad era proteger a los vecinos.

La alcaldesa de A Bola, Teresa Barge, ha explicado en Más Vale Tarde que decidió informar tanto a los vecinos como a la Guardia Civil tras conocer el pasado de Antonio Gil Balguer, el exconvicto que se instaló en la localidad tras salir de prisión.

"Se estaban acercando a su casa y entendemos que hay que tener una distancia de seguridad. Es cierto que tiene dificultades de movilidad, pero tampoco creo que haya que acercarse. Nuestra prioridad son los vecinos", señala la edil, que añade que dio aviso a la Guardia Civil "para que pudieran hacer sus labores de vigilancia y de protección".

Cuando Cristina Pardo e Iñaki López le preguntaron si dudó en contar la situación, Barge fue tajante: no. "Una cosa es el cumplimiento de condena y otra cosa es la reinserción para delitos graves de agresión sexual y de violación. Debemos tener las debidas precauciones para no ponernos en peligro", afirma.

A pesar de que la Guardia Civil le comunicó que el hombre es un ciudadano normal, tanto la alcaldesa como los vecinos han decidido mantener la distancia. Muchos han dejado de ayudarle con tareas como subir las bolsas a su casa.

La regidora insiste en que el Ayuntamiento no ha retirado la ayuda social al exconvicto. "Nadie le está agrediendo, no hemos cerrado nunca las vías de servicios sociales o todas las vías a las que tiene derecho. Una cosa es el cumplimiento de la condena y otra la reinserción. Lo que intentamos es evitar que aquí pase algo", sostiene Barge.

Por último, aclara que nunca tuvo intención de que la situación se hiciera pública. Si hubiera sido así, la noticia habría salido durante el mes de julio, que es cuando descubrió el pasado delictivo de Antonio Gil Baguer.

