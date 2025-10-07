Las imágenes del interior del edificio derrumbado en el centro de Madrid: así está tras el desplome de cinco plantas

Los detalles Hasta seis forjados del bloque caían uno tras otro cerca de la una de la tarde en la céntrica calle madrileña generando polvo, gritos y mucho desconcierto entre los vecinos.

Las labores de desescombro se han alargado durante toda la tarde del martes en el edificio del centro de Madrid, cuyo forjado se venía abajo al mediodía con trabajadores en su interior. Sobre estas líneas, las imágenes de su interior en las que se puede comprobar como los seis forjados colapsaron uno tras otro, dejando tras de sí una escena de polvo, gritos y desconcierto.

Uno de estos testigos es un trabajador del hormigón, que se encontraba con su equipo para bombear el material antes de ir a otras obras. En declaraciones a la prensa, ha contado que tras volver de comprarse un refresco "salía polvo y no se veía nada" en las inmediaciones, donde ha tenido lugar el suceso. Todo se había convertido en una nube de polvo y lo primero que hizo fue alejarse del lugar por precaución.

Otras personas presentes, la mayoría vecinos de la céntrica zona de la capital, han asegurado que a pocos minutos de la una de la tarde sintieron "como si temblara todo y luego un ruido fortísimo". Las plantas se habían desplomado, sin embargo, la fachada continuaba intacta generando una situación de desconcierto entre los testigos.

