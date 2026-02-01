Ahora

El Servicio Vasco de Salud revisa 170.000 vacunas tras detectar dosis administradas caducadas en Guipúzcoa

Los detalles El foco del incidente se sitúa principalmente en dos ambulatorios: el de Iztieta, en Errenteria, y el de Ondarreta, en Donosti, aunque también se han detectado posibles casos en otros centros.

Imagen de archivo de una persona vacunándose
El Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, ha revisado cerca de 170.000 vacunas administradas en lo que va de 2025, después de detectar la inoculación de algunas dosis caducadas en varios centros sanitarios de Guipúzcoa.

La investigación se centra en vacunas hexavalentes, triple vírica y tetravalentes, y no afecta a las vacunas de la covid ni de la gripe, que no estaban fuera de fecha. El foco del incidente se sitúa principalmente en dos ambulatorios: el de Iztieta, en Errenteria, y el de Ondarreta, en Donostia, aunque también se han detectado posibles casos en otros centros.

Desde la Consejería de Salud insisten en que no ha existido riesgo para la salud de los pacientes, en su mayoría menores, y subrayan que "con la salud no se juega". Algunas madres han denunciado que podrían haber pensado que sus hijos "estaban seguros" cuando no era así.

De esta manera, una mujer compara estas vacunas con "un yogur": "Cuando lo ves en la nevera y está caducado, lo tiras. Pues con esto lo mismo"..

En un primer momento, Osakidetza informó de 253 posibles afectados, pero esa cifra se fue reduciendo tras el análisis detallado de los lotes y los historiales médicos. El descenso se debió, en primer lugar, a que aunque en el etiquetado de algunos viales figuraba como fecha de caducidad el 31 de octubre, la fecha efectiva se extendía hasta finales de noviembre.

Posteriormente, se descartaron más casos al comprobar que algunos pacientes habían recibido segundas dosis o dosis de refuerzo, en las que se había repetido el mismo error de fecha que en la primera inoculación.

Finalmente, el número de afectados por la vacuna hexavalente caducada se ha reducido a 30 personas. Salud prevé que este lunes queden revacunados todos ellos, la mayoría en los ambulatorios de Errenteria y Ondarreta.

No obstante, el sistema vasco de salud ha detectado también la posible administración de dosis caducadas de la triple vírica y la tetravalente, con 78 personas potencialmente afectadas. Asimismo, Osakidetza está contactando con todas ellas para revisar sus historiales, contrastar los registros y proceder a la revacunación en los casos necesarios, previsiblemente a lo largo de la próxima semana.

Según Salud, alrededor de 25 bebés y cinco adultos podrían haber sido citados por un error de asignación y finalmente no necesitar revacunación. A ello se suman 49 potenciales afectados adicionales y otros 29 pacientes detectados por una unidad de farmacia de una OSI, relacionados también con la triple vírica.

El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, ha defendido que la caducidad de las dosis estaba sobrepasada por un margen muy pequeño y ha reiterado que el error no tiene efectos negativos para los niños afectados.

