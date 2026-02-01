Protesta masiva en Asturias contra el ERE de la empresa ENCE que afecta a un tercio de la plantilla de una planta de Navia

Los detalles Trabajadores de la empresa de producción de celulosa han salido a la calle en Asturias para evitar el despido de casi 100 trabajadores de una planta.

Unas 5.000 personas, según la Guardia Civil, se manifestaron el domingo en apoyo a los trabajadores de ENCE-CEASA en Navia, donde la empresa ha firmado un ERE que afectará a casi 100 empleados. Javier García, presidente del Comité de ENCE, calificó el ERE como un "atentado social" y argumentó que no hay justificación, dado que la planta ha sido rentable en los últimos años. La huelga, que ya lleva seis días, ha generado tensiones, incluyendo la escolta de directivos. ENCE ya despidió a 57 trabajadores en otras plantas, justificando los despidos como parte de un plan de eficiencia tras pérdidas económicas.

Con banderas y pancartas con el mensaje "Por la defensa del empleo en ENCE-CEASA, ¡ERE NO!", 5.000 personas, según Guardia Civil, han marchado este domingo ante un pueblo que les ha aplaudido.

ENCE, la empresa líder en Europa en producción de celulosa ha firmado un ERE que acabará con el trabajo de casi 100 trabajadores en una de sus plantas en Navia.

Javier García, presidente del Comité de ENCE, ha denunciado que se trata de un "auténtico atentado social", tras lo que ha defendido que "no hay justificación" para el ERE. "Esta fábrica ha ganado en los últimos cuatro años millones de euros", ha argumentado.

En esa planta de Navia, 400 personas sacan el trabajo a diario, por lo que este ERE supone el despido de un tercio de la plantilla. Por este motivo, este domingo miles de personas han llenado las calles en el que ya es el sexto día de una huelga, que ha dejado momentos tensos, como el que se puede ver en el vídeo principal que acompaña a la noticia, en el que los directivos de la empresa han tenido que ser escoltados.

Sin embargo, esto no es algo nuevo. Hace tan solo un mes, la misma empresa despidió a 35 trabajadores en su otra planta en Pontevedra y a 22 entre Madrid, donde está su sede, y otras partes de la compañía de celulosa. Su justificación es que el despido colectivo es parte de su plan de eficiencia y competitividad para el negocio, un plan que se puso en marcha tras meses de pérdidas que han obligado, dicen, a una reducción ordenada que durará hasta 2027.

