Dividir pisos grandes en A Coruña para asumir los costes de la vivienda: ¿menos metros y menos gastos?

En Carballo, A Coruña, un piso de 110 metros cuadrados ha suscitado debate sobre su aprovechamiento. La Asociación de Promotores de A Coruña sugiere dividirlo en dos para incrementar la oferta de viviendas, argumentando que muchos jóvenes, ancianos y divorciados no necesitan tanto espacio. Sin embargo, Ruth Varela, presidenta del Colegio de Arquitectos de Galicia, critica esta propuesta, señalando que podría favorecer la especulación y resultar en infraviviendas sin suficiente espacio para almacenaje o teletrabajo. Mientras las inmobiliarias reconocen la demanda de pisos más pequeños, dudan que dividir viviendas grandes reduzca los precios. Como alternativa, se sugiere aumentar el suelo disponible y fomentar viviendas públicas en alquiler.

En Carballo, A Coruña, se encuentra un piso de 110 metros cuadrados que ha generado debate sobre cómo aprovechar mejor el espacio. Para la Asociación de Promotores de A Coruña, esta vivienda sería ideal para dividir en dos, aumentando así la oferta en el mercado.

Según Juan José Yáñez, secretario general de la asociación, se trata de "superficie inútil, más gasto en calefacción, en luz": "Muchos jóvenes o ancianos solos no necesitan tantos metros para vivir. Nos fijamos también en los divorciados, en España se divorcian unas 80.000 personas al año y solo construimos 100.000 viviendas".

Eso sí, no todos comparten esta visión. Por su parte, la presidenta del Colegio de Arquitectos de Galicia, Ruth Varela, advierte que la propuesta favorece a quienes buscan especular. "Las familias demandan una o dos habitaciones más", asegura.

Las inmobiliarias coinciden en que existe demanda de pisos más pequeños por el precio, pero cuestionan si la división de viviendas grandes logrará reducir los precios.

Los arquitectos alertan de que facilitar estas divisiones podría derivar en infraviviendas, con problemas de almacenaje y espacios insuficientes para que los niños estudien o se pueda teletrabajar.

"Acabaremos con viviendas sin capacidad de almacenaje, de que los niños puedan estudiar o de teletrabajar cómodamente", advierte Ruth Varela. Como alternativa, los expertos proponen aumentar el suelo disponible y promover más viviendas públicas en alquiler.

