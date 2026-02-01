Rodalies continúa este lunes con buses alternativos y recupera la R11 en Figueres-Portbou (Girona)

Viajeros cogen un tren de rodalies este viernes.

Los detalles La Generalitat asegura que se garantiza la movilidad de todas las líneas "ya sea con servicio en tren o con servicio alternativo por carretera, según las circunstancias, de acuerdo con el titular".

Renfe ha anunciado que el servicio de Rodalies continuará este lunes con autobuses alternativos en las áreas donde no puedan circular trenes, debido a trabajos urgentes de mejora en la infraestructura. La Generalitat asegura que se garantiza la movilidad en todas las líneas, ya sea por tren o carretera. Se ha recuperado la circulación ferroviaria en la línea R11 entre Figueres y Portbou. Las líneas R1, R2 Nord, R4, R11, R13 y R14 tendrán servicios combinados de tren y autobús según el tramo, mientras que otras líneas como R3, R7, R8 y RT1 ofrecerán servicios alternativos por carretera. Además, se mantienen servicios especiales gratuitos de Media Distancia por la línea de Alta Velocidad entre Barcelona y Lleida.

El servicio de Rodalies seguirá este lunes con buses alternativos donde no puedan circular trenes, informa Renfe este domingo por la noche en un comunicado, y añade que el gestor de la infraestructura "continúa los trabajos urgentes de mejora, hecho que permite ir normalizando el servicio".

Garantiza la movilidad de todas las líneas "ya sea con servicio en tren o con servicio alternativo por carretera, según las circunstancias, de acuerdo con el titular" del servicio, dice la Generalitat.

Asimismo, han destacado que "se recupera la circulación ferroviaria en la línea R11 entre Figueres-Portbou".

Servicios de este lunes

En cuanto al resto de líneas, estos serán los servicios:

--R1: L'Hospitalet de Llobregat - Blanes: servicio en tren.

Blanes - Maçanet Massanes: servicio alternativo por carretera.

--R2 - R2 Nord: Circulación en todo su recorrido con la oferta habitual.

--R2 Sud: Dos trenes por hora y sentido. Con refuerzos puntuales entre Vilanova i la Geltrú y Barcelona, "por incidencia a la infraestructura entre Bellvitge y Sants, lo cual supone una restricción de la capacidad operativa".

--R3: Fabra i Puig - Puigcerdà: servicio alternativo por carretera por las obras programadas de desdoblamiento de la vía que se está haciendo desde octubre.

--R4: Sant Vicenç de Calders - Sant Sadurní d'Anoia: servicio en tren.

Sant Sadurní d'Anoia - Martorell Central: servicio alternativo por carretera.

Martorell Central - Terrassa Nord: servicio en tren.

Terrassa Nord - Manresa: servicio alternativo por carretera.

--R7: Servicio alternativo por carretera por las obras programadas en Montcada Bifurcació.

--R8: Servicio alternativo por carretera entre Martorell y Mollet Sant Fost donde los viajeros pueden continuar en los trenes de la R2 Nord.

--RL4: Lleida - Cervera (RL3 / RL4): servicio en tren.

Cervera - Manresa: servicio alternativo por carretera.

--RG1: Maçanet-Massanes - Portbou: servicio en tren.

--R11: Barcelona Sants - Figueres / Portbou: servicio en tren.

--R13 y R14 Lleida - Vinaixa: servicio en tren.

R13: servicio alternativo por carretera entre Vinaixa y Sant Vicenç de Calders.

R14: servicio alternativo por carretera entre Vinaixa y Reus.

--R15: Barcelona Estació de França - Reus: servicio en tren.

Reus - Riba-roja d'Ebre: servicio alternativo por carretera.

--R16 / R17: Circulación ferroviaria en todo su recorrido.

--RT1: Tarragona - Reus: servicio en tren.

Reus - La Plana Picamoixons: servicio alternativo por carretera.

--Barcelona Sants - Camp de Tarragona - Lleida-Pirineus: "Como refuerzo de la oferta habitual", se mantienen nuevos servicios especiales gratis de Media Distancia por la línea de Alta Velocidad entre Barcelona y Lleida con 4 servicios adicionales.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.